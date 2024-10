Loredana Groza a pus capăt speculațiilor și zvonurilor legate de viața sa amoroasă într-o discuție deschisă cu Mihai Bobonete, în cadrul podcastului acestuia. Artista, despre care se zvonește de ceva vreme că ar fi divorțat în secret de soțul ei, Andrei Boncea, a fost confruntată direct cu întrebarea pe care puțini au îndrăznit să i-o adreseze, dar mulți și-au dorit un răspuns: „Ești singurică?”

Deși Lori a fost mereu discretă cu detaliile personale, evitând subiectele legate de viața ei de familie, întrebarea surprinzătoare a lui Bobonete a venit cu o ușoară urmă de îndrăzneală. Deși a evitat să ofere un răspuns tranșant, artista a lăsat să se înțeleagă că viața ei sentimentală este „exact așa cum trebuie să fie”, sugerând că trăiește fiecare moment după propriile reguli.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

„Singurică? O fată singură-n noapte. We invented the concept (n. red.: traducere din engleză: Noi am inventat conceptul)”, i-a tăiat-o Loredana cu zâmbetul pe buze.

Recomandări Metoda lui Marian Vanghelie de a lungi un proces până la prescripție: cere dosare penale pentru 9 magistrați care l-au judecat

„Tu ești singurică, dar, pe partea astalaltă…”, a continuat Bobonete. „Bă, știi cum e, sunt singură când vreau eu”, a adăugat Loredana Groza râzând.

Zvonurile privind o posibilă separare de Andrei Boncea circulă de ceva timp, dar Loredana nu a confirmat și nici nu a infirmat până acum aceste speculații. Discreția Loredanei, dar și ambiguitatea elegantă a răspunsului, alimentează în continuare curiozitatea publicului, însă, pentru fani, rămâne clar un lucru: Loredana Groza știe cum să își protejeze intimitatea, păstrând mereu un aer de mister.

Loredana Groza, primele declarații despre divorțul de Andrei Boncea

Loredana Groza, cunoscută pentru păstrarea discreției în ceea ce privește viața sa personală, a făcut mărturisiri neașteptate în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, oferind detalii despre divorțul de producătorul de film Andrei Boncea.

Despre divorțul care a avut loc cu ceva timp în urmă, cântăreața nu a oferit niciodată detalii și nu a dezvăluit motivele care au stat la baza deciziei de a pune capăt unei căsnicii care a durat două decenii. Însă, în cadrul acestui podcast, Loredana a vorbit pentru prima dată despre viața sa personală.

Recomandări Vlad Pascu a pierdut un proces cu Penitenciarul Poarta Albă. „Era un aparat de tuns, nu o mitralieră”, a răbufnit avocatul

În anul 1998, Loredana s-a căsătorit cu Andrei Boncea, iar din iubirea lor a venit pe lume fiica lor, acum în vârstă de 25 de ani. Deși căsnicia lor părea perfectă, semnele că existau probleme în cuplu au devenit evidente cu câțiva ani în urmă, când vedeta a renunțat la verighetă și nu a mai apărut public alături de soțul ei.

Confirmarea divorțului a venit la începutul acestui an, de la tatăl artistei, Vasile Groza. Cu toate acestea, Loredana a ales să rămână tăcută până acum. Artista a subliniat că nu va dezvălui motivele reale ale divorțului, sugerând că acesta este un aspect al vieții sale pe care nu intenționează să îl expună publicului.

„La mine nu a ajuns știrea divorțului, nu cred că e atât de accesată. Eu știu care e adevărul meu și atunci când știu care e adevărul meu, orice spun alții care n-are legătură cu adevărul acesta nu îmi pasă. E ușor să arunci cu noroi, e ușor să jignești, e ușor să faci rău. Nu dau replică, de ce să-mi consum energia? Lasă lumea să vorbească!”, a mărturisit Loredana Groza, în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, potrivit wowbiz.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News