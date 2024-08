Comedia „Mentorii”, primul lungmetraj produs de UNTOLD Universe, atrage în distribuție unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. Printre numele noi care au primit roluri în film se numără: Mihai Petre, Doina Teodoru, Bogdan Drăcea, Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

Filmările pentru comedia „Mentorii” încep la mijlocul lunii august, iar filmul apare în cinematografe în prima jumătate a anului viitor.

Doina Teodoru, alături de Cătălin Bordea pe calea redescoperirii

Fiecare nume din distribuție a fost atent selectat, iar rolul atribuit a fost ales pentru a pune în valoare calitățile fiecăruia dintre ei. Ei vor apărea în ipostaze inedite care vor stârni cu siguranță râsete în sălile de cinema. Doina Teodoru este o actriță extrem de îndrăgită, care a cucerit inimile publicului cu rolurile jucate atât în filme, cât și în teatru. A devenit și mai cunoscută datorită aparițiilor în seriale de televiziune și în urma prestațiilor din cadrul emisiunilor de divertisment.

Doina Teodoru va juca rolul Cristinei, fata care îl va ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea în drumul lui spre redescoperire. Mihai Petre își va demonstra șarmul într-o apariție inedită și neașteptată pentru spectatori, Bogdan Drăcea va cuceri publicul cu energia și umorul său, iar cuplul Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor avea roluri surpriză care vor condimenta cu mult umor povestea filmului. Artiștii noi anunțați se alătură astfel celorlalte nume, deja anunțate care fac parte din distribuția comediei precum Loredana Groza, Cătălin Bordea, Dorian Popa și Radu Bucălae.

Recomandări Medicii de la secția ATI a Spitalului Pantelimon renunță la demisiile din gardă. Șefa secției acuză presa: „Suntem denigraţi”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Dorian Popa, actor principal în comedia „Mentorii”

Flex Barbarul, personajul jucat de Dorian Popa, este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să îi demonstreze tatălui că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar. Flex Barbarul va încerca să-l convingă pe elevul său că succesul în viață este garantat de un fizic impresionant, la care poți ajunge doar prin antrenamente de fitness barbar, regim alimentar cu carne semicrudă și multe alte trucuri și scurtături pentru a putea obține rezultate uimitoare într-un timp-record.

„Acum un an și ceva am citit pentru prima dată schița scenariului și mi s-a părut extrem de bun. M-am reîntâlnit cu regizorul Adrian Tapciuc și cu băieții după un an și mi s-au reconfirmat primele impresii când am citit scenariul și am râs cu gură până la urechi.

Unul dintre motivele care m-a determinat să accept acest rol este faptul că cei care se ocupă de realizarea acestui film, fac și unul dintre cele mai frumoase evenimente din România și anume festivalul UNTOLD care a adus atâta valoare românilor și României. În al doilea rând, m-a convins scenariul și în al treilea rând faptul că personajul pe care eu îl voi interpreta este o parodie la adresa băieților care practică fitnessul”, a spus el.

Urmărește-ne pe Google News