În cadrul ediției aniversare de 17 ani de „La Măruță”, în care mai mulți artiști și-au unit eforturile pentru o cauză nobilă, strângerea de fonduri pentru construirea celui mai mare spital de pediatrie pediatrică, Loredana Groza l-a invitat pe Marius Manole să cânte alături de ea și de formația Agurida unul dintre cele mai mari hituri românești din toate timpurile.

„Trebuie să spun că asta e una dintre melodiile mele preferate și că minunatul actor Ion Caramitru era incredibil, extraordinar. Cred că am ascultat piesa asta în ultimele zile de vreo 60 de ori. Nu am mai cântat niciodată cu Loredana”, a mărturisit actorul.

Vizibil emoționat, Marius Manole a recunoscut că nu cântă foarte des, dar a oferit, LIVE, o interpretare seducătoare și sensibilă în același timp. „Au dat oamenii mesaje și au zis: spune-i lui Manole că are două roluri senzaționale, unul din Groapa, unul în VLAD”, a spus Cătălin Măruță la finalul piesei.

Loredana Groza, încântată de prestație, l-a îmbrățișat și i-a făcut actorului o invitație de nerefuzat: „Acum, că am repetat aici, te aștept la Sala Palatului, cu public, pe 16 și 17 noiembrie. Bravo! Bravo!”. Vezi momentul AICI.

În aceeași emisiune, Loredana Groza a cântat și alături de actrița Carmen Tănase, cu care are o relație de prietenie de mulți ani de zile.

Marius Manole și Carmen Tănase, relație de prietenie dincolo de scenă

Carmen Tănase și Marius Manole sunt tot mai mult timp împreună, având diverse proiecte comune. Ce doi călătoresc atât în țară, cât și în străinătate cu spectacolele de teatru pe care le au împreună. Cei care le urmăresc conturile de Tik Tok știu deja de relația apropiată, iar de curând actrița a făcut dezvăluiri neștiute despre partenerul ei.

„Marius are farmec. Are un farmec ieșit din comun și uite cum ne vrăjește el pe toți așa să facem ce vrea el. Dar și el face cum vreau eu. Dar are și idei, multe idei. E un coleg extraordinar, e un băiat generos și foarte amuzant. Mă distrez foarte tare cu el”, a declarat Carmen Tănase pentru Ego.

„Are un fel de a o spune, că îmi spune multe, dar o face într-un fel în care mă amuză. Iar eu am umor. Mă iau mereu de el. Tot timpul. Ne luăm unul de altul absolut tot timpul”, a mai spus Carmen Tănase pentru sursa citată.

Pe de altă parte, regizoarea Lia Bugnar a dezvăluit că lucrurile nu sunt chiar așa cum spune colega și prietena ei. „Nu ai găsit omul potrivit pe care să-l întrebi, adică pe Carmen Tănase, pentru că ea este mai nebună ca Marius Manole. Cu mult. Merg cu ei în turnee, cu spectacolul „Ce avem noi aici”, pe care vă invit să-l vedeți că este superb, și ea e mai țăcănită decât el. Oriunde mergi cu Carmen Tănase, fie că este în România sau în străinătate, zici că ai ieșit cu maimuța pe set. Nu se poate. Doamne-Doamne.

Toată lumea vrea să facă poze cu dumneaei. E senzațională. E un om și un artist extraordinar”, a povestit amuzată actrița.

