Luptătorul Sandu Lungu încalecă motorul și pleacă în munți

După 25 de ani de competiții, luptătorul poreclit Muntele Bihorului a găsit echilibrul perfect între carieră și familie, între muncă și relaxare. Liniștea și mulțumirea de pe chipul colosului de 1,82 de metri și peste 160 de kilograme sunt rezultatul faptului că petrece foarte mult timp cu copiii și pe motor – pasiunea lui.

«Nu-mi plac găștile de motocicliști, întrunirile»

„Mă detașez de tot ce-i negativ, mă relaxeaz, mă încarc pozitiv de fiecare dată când mă joc cu copiii mei ori mă plimb cu motorul. Am o cabană în Munții Apuseni și-mi fac mereu drum pe două roți acolo. Plimbările cu racheta (are un Triumph Rocket – n.r.) mă fac să mă simt liber, să gândesc mai bine”, ne-a mărturisit cel care, după inedita lecție de grație la categoria plus 100 kg din emisiunea „Uite cine dansează” de la PRO TV, a fost poreclit Sandu Fulgu.

„Nu, nu-mi plac găștile de motocicliști, întrunirile, nu mă regăsesc acolo. Sunt un lup singuratic, îmi place să mă plimb doar eu cu mine. Istoria mea de motociclist a început în urmă cu un sfert de veac, prima mea motocicletă a fost un Kawasaki Vulcan de 1.500 cmc”, a completat singurul nostru campion mondial la judo U20 (1994), devenit apoi campion european.

Intră în ring săptămâna viitoare

“Și joacul cu Gloria și Alexandru, copiii mei, mă bucură mult. Au venit când trebuia în viața mea. Îmi pare rău doar că mi-a cam slăbit vederea, acum port ochelari. Îmi plăcea să citesc, să le citesc. În plus, din păcate, internetul a câștigat în detrimentul cărților”, ne-a mai spus Sandu Lungu, care tocmai s-a întors de la un nou stagiu de pregătire și e gata să intre din nou în ring. Săptămâna viitoare, pe 9 mai, va lupta la Gala Colloseum, în Sala Polivalentă din Arad.

