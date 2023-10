Magda Catone, o prezență emblematică a teatrului românesc, a fost prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Cunoscută pentru contribuția sa semnificativă în lumea teatrului românesc, Magda Catone se poate lăuda cu o carieră ce se întinde pe parcursul a peste patru decenii. În plus față de activitatea sa ca actriță, aceasta a devenit regizoare începând din anul 2017, demonstrându-și versatilitatea și dedicarea sa față de lumea teatrului și cinematografiei românești.

Cu peste 50 de filme și producții de televiziune în portofoliu, Magda Catone este o figură publică apreciată în întreaga țară. A rămas în atentia publicului larg și cu apelativul „Doamna detergent”, fiind recunoscută și pentru celebrele reclame la detergent în care a jucat.

Cu un spirit deschis și o dorință de a se apropia de public în diverse moduri, Magda Catone s-a implicat în politică în 2020. În prezent, artista urmează o cale spirituală, fiind masterandă la Teologie.

În cadrul emisiunii de la Kanal D, actrița a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat în toți acești ani de actorie, dar nu a ocolit nici subiectul despre scenele nud pe care le-a filmat în urmă cu mai mulți ani.

În anul 1992, Magda Catone a apărut nud într-un film românesc, „Dragoste și apă caldă”. Actrița, care la vremea respectivă avea 34 de ani, a jucat rolul Dorinei, o muncitoare la fabrica de chibrituri, și locuia într-un cămin. Ea visa să-și găsească un bărbat bun, să se căsătorească și să aibă un trai cât de cât decent. Din păcate, a întâlnit mai mulți bărbați care și-au dovedit lipsa de caracter.

Actrița a explicat în cadrul emisiunii TV că nuditatea nu a fost tocmai o problemă pentru ea, mai ales în tinerețe. Magda Catone a precizat că scenele pe care ea le-a filmat erau destul de decente.

„Nu știu dacă nuditatea a fost problema la mine, au fost în tinerețe, erau firești, erau secvențe care aveau un suport în scenariul realist. Nu erau anapoda, nu erau doar de dragul de a fi, nu era exagerat ceea ce există în filmele astea.

În privința spectacolului, de multe ori, în ceea ce mă privește, e vorba de cum privește ochiul. Am avut întotdeauna oroare pentru lucrurile vulgare, nu le-am cultivat niciodată”, a spus actrița în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Prezentatoarea de la Kanal D a întrebat-o pe invitata sa dacă și-ar dori să schimbe ceva la începuturile carierei sale. Magda Catone spune că perioada în care a fost nevoită să îndure frigul pentru a ajunge la teatru, dar și alte sacrificii, au ajutat-o să fie omul de astăzi. Consideră că datorită obstacolelor prin care a trecut de-a lungul anilor, ea a reușit să devină cea mai bună variantă a sa.

În ultima perioadă, actrița s-a retras din lumina reflectoarelor, dar își amintește cu drag de succesul pe care l-a avut în cei peste 40 de ani de carieră. În tinerețe, actrița avea 58 de kilograme și era considerată de mulți femeia ideală.

„Ca să poți să îți alegi din tipologii actorul potrivit, nu cred că am fost refuzată. E sănătos să fii mai suplu și mai aproape de gabaritul pe care îl aveam în tinerețe. Am făcut efortul ăsta, mai ales după ce am născut, nu mi-a reușit întru totul, dar am grijă și nu mănânc orice.

Mi-aș fi dorit să fiu mai slabă. Dacă ar fi să mă gândesc la greutatea pe care o aveam și care era de 58 de kilograme la 1,71 m, mi se părea foarte potrivită”, a spus actrița.