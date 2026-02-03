Gustul intens, combinația de carne bine condimentată și garnituri proaspete au transformat aceste mâncăruri într-o alegere rapidă, dar extrem de apreciată. În emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, Majda Aboulumosha a demonstrat că aceste preparate pot fi gătite cu ușurință și acasă, fără echipamente speciale sau ingrediente greu de găsit.

Vedeta a venit în platou nu doar cu bună dispoziție, ci și cu două rețete clare și accesibile: shaorma de pui și kebap de vită, adaptate pentru bucătăria de acasă. Accentul a fost pus pe simplitate, pe condimente echilibrate și pe metode de preparare care să fie la îndemâna oricui, indiferent de nivelul de experiență în bucătărie.

Ingrediente shaorma de pui

piept de pui

iaurt (aprox. 10% grăsime)

pastă de tomate sau bulion

usturoi (2–3 căței)

sare

piper

oregano

boia dulce sau boia afumată

o linguriță de ulei de măsline

Mod de preparare shaorma de pui

Shaorma de pui propusă de Majda Aboulumosha pornește de la ingrediente de bază, ușor de găsit în orice supermarket. Elementul-cheie al rețetei este marinada, care are rolul de a frăgezi carnea și de a-i oferi un gust intens, fără a o încărca excesiv cu condimente.

Pieptul de pui se taie în fâșii subțiri și se asezonează cu sare, piper, oregano și boia dulce sau afumată, în funcție de preferințe. Se adaugă apoi iaurtul, pasta de tomate sau bulionul, usturoiul pisat și o linguriță de ulei de măsline. Amestecul se omogenizează bine, astfel încât fiecare bucată de carne să fie acoperită uniform.

Ideal este ca puiul să stea la frigider aproximativ 30 de minute, timp în care aromele se întrepătrund, iar carnea devine mai fragedă. Totuși, pentru cei grăbiți, rețeta poate fi preparată și fără acest pas, rezultatul fiind în continuare gustos. Carnea se gătește fie în tigaie, fie la cuptor, până când este bine pătrunsă și ușor rumenită la exterior, dar suculentă la interior.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Ingrediente kebap de vită

carne tocată de vită

sare

piper

condimente, după gust

Mod de preparae kebap de vită

Pentru kebapul de vită, Majda Aboulumosha a ales o metodă practică, diferită de cea clasică de rotisor, dar care păstrează gustul specific. Carnea tocată de vită este condimentată cu sare, piper și alte condimente, după gust, fără a complica rețeta.

Amestecul se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se acoperă cu o altă foaie și se aplatizează bine, astfel încât stratul de carne să fie uniform. Această tehnică ajută la o coacere egală și la obținerea unei texturi apropiate de cea a kebapului clasic.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit, iar carnea se coace până devine fragedă și ușor rumenită. După coacere, kebapul se taie în fâșii și se servește la farfurie, fiind o alternativă rapidă și eficientă pentru cei care își doresc acest preparat fără echipamente speciale.

Garnituri, sosuri și salate

cartofi prăjiți sau copți

salată de varză albă sau mixtă

ceapă roșie cu sumac

legume coapte

sosuri, după preferință

Pentru a completa preparatele, Majda Aboulumosha a propus mai multe garnituri și adaosuri care pot transforma masa într-una consistentă. Printre acestea se numără cartofii prăjiți sau copți, salata de varză albă sau mixtă, ceapa roșie asezonată cu sumac, legumele coapte și diverse sosuri, în funcție de preferințe.

În cadrul emisiunii de la PRO TV, vedeta a subliniat că diferența dintre shaorma și kebap nu ține doar de tipul de carne folosit, ci și de modul de servire. Shaorma este, de regulă, asociată cu lipia și sosurile bogate, în timp ce kebapul este adesea servit la farfurie, alături de garnituri simple.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE