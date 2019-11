De Denisa Macovei,

„Aș putea spune că este meritul copiilor care mă țin în priză toată. Plus că, de ceva vreme, am simțit că este nevoie de mai mult de atât și fac mișcare, mișcare organizată ca să zic așa. Merg la sală și am antrenor personal. Timpul nu-mi permite să merg pe cât de mult aș vrea, merg doar de două ori pe săptămână, dar se cunoaște diferența”, ne-a povestit prezentatoarea știrilor matinale de la PRO TV. La nici un an de când a devenit mămică pentru a treia oară, Lavinia arată impecabil, afișând silueta unei femei care abia a coborât de pe podiumul de modă: „Nu aveam probleme de greutate în mod special, ci de fermite, mai ales în zona abdomenului și mai ales după a treia sarcină. Am început să fac asta când m-am simțit pregătită să merg constant, nu așa din an în Paște”.

Sâmbăta e zi de răsfăț culinar

În ceea ce privește alimentația, Lavinia susține că se apropie de cea a copiilor ei, adică mănâncă sănătos și nu face excese: „Cu alimentația copiilor am fost așa, mai rebelă, mai atipică, i-am băgat pe o dietă cât mai aproape de a noastră pentru că nu mi se pare normal să-i păcălești cumva, ei să mănânce ceva și pe tine să te vadă mâncând cu totul altceva. Și asta ne obligă pe noi, ca familie, să mâncăm cât se poate de sănătos. Nu m-am băgat la o dietă strictă, dar am încercat să am o dietă echilibrată, care să mă ajute să-mi păstrez o anumită greutate. Sâmbăta mai fac excese și atunci o las mai moale în următoarele zile”, a mai spus știrista.

VIDEO: Grigore Alexandru/ FOTO: Vlad Chirea

