Ce este El Niño?

El Niño reprezintă o variaţie naturală a climei care determină creşterea temperaturilor apelor în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, influenţând circulaţia atmosferică globală. Fenomenul apare la intervale de doi până la şapte ani şi durează între nouă şi douăsprezece luni. Ultimul episod, înregistrat în 2023-2024, a contribuit la declararea acestor ani ca fiind cei mai calzi din istorie.

Potrivit OMM, temperaturile „excepţional de ridicate” ale apelor din Pacificul tropical creează condiţii ideale pentru formarea unui episod El Niño. Între sfârşitul lunii aprilie şi mijlocul lunii mai, temperatura suprafeţei mării în partea central-estică a Pacificului a depăşit cu peste 6°C valorile normale pentru această perioadă, confirmând o tendinţă îngrijorătoare.

„Trebuie să ne pregătim pentru un episod El Niño potenţial puternic, care va agrava seceta şi ploile abundente şi va creşte riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât şi în oceane”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al OMM, într-un comunicat oficial.

Sunt așteptate uragane şi alte fenomene extreme

Efectele fenomenului El Niño sunt resimţite la nivel mondial, influenţând regimurile de temperatură şi precipitaţii. OMM estimează că probabilitatea ca acest episod să se menţină până în noiembrie 2026 depăşeşte 90%, iar intensitatea ar putea fi moderată sau chiar puternică.

Pentru perioada iunie-iulie-august, se preconizează temperaturi peste normal în aproape toate regiunile globului. Printre riscurile identificate se numără stresul termic, seceta severă şi inundaţiile în anumite zone. De exemplu, Cornul Africii se confruntă cu o reducere semnificativă a precipitaţiilor în timpul sezonului ploios, iar Asia de Sud ar putea avea un muson mai puţin abundent decât media. În America Centrală, vara aduce condiţii mai calde şi mai uscate.

În timpul verii emisferei nordice, apele calde asociate cu El Niño favorizează formarea uraganelor în Pacificul central şi estic, în timp ce dezvoltarea acestora este limitată în Atlantic, adaugă OMM. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, subliniază gravitatea situaţiei: „Condiţiile El Niño vor turna gaz pe focul unei planete care se încălzeşte. Impactul va fi şi mai puternic şi resimţit la distanţe şi mai mari”.

Un „Super” El Niño, la orizont

Oamenii de ştiinţă avertizează că fenomenul din 2026 ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, un „super” El Niño. Aceasta presupune o încălzire de peste două grade, o intensitate rară, observată doar în câteva cazuri din 1950. Conform prognozelor, noul episod ar putea egala sau chiar depăşi vârfurile din trecut.

Astfel de evenimente extreme au fost asociate anterior cu creşteri ale preţurilor alimentelor şi pierderi economice de sute de miliarde sau chiar trilioane de dolari la nivel global, pe măsură ce recoltele slabe şi perturbările comerciale se propagă prin lanţurile de aprovizionare.

