Țările care au continuat controalele la frontierele interne

În spațiul Schengen, libera circulație este regulă, iar verificările la frontierele interne pot fi introduse doar în cazuri excepționale, dacă există amenințări la ordinea publică sau securitatea internă. Aceste restricții ar trebui să fie temporare și să nu depășească, în principiu, doi ani. Totuși, presiunea politică privind migrația a determinat multe țări europene să folosească această clauză pentru a menține controale. Germania, de exemplu, aplică diverse forme de verificări la frontiere încă din 2015.

„Statele membre sunt în poziția de a lucra pentru eliminarea controalelor la frontierele interne”, a declarat Magnus Brunner, comisarul UE pentru migrație, potrivit AFP.

Comisia Europeană a emis, marți, opinii cu privire la controalele instituite de Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Slovenia, Suedia și Norvegia. Deși Norvegia nu este membră UE, face parte din spațiul Schengen.

Potrivit Comisiei, controalele au fost justificate de „preocupări autentice și legitime legate de amenințările la securitate și situația migratorie”. Cu toate acestea, Bruxelles recomandă trecerea treptată la „verificări polițienești nesistematice”, „identificare biometrică mobilă” și „tehnologii de urmărire a vehiculelor”.

Traversările ilegale ale frontierelor au scăzut cu 40%

În primele patru luni ale lui 2026, traversările ilegale ale frontierelor detectate au scăzut cu 40% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit agenției europene de frontieră, citată de AFP.

Din aprilie, sistemul automatizat al UE, care înlocuiește ștampilele de pașaport cu înregistrări digitale și colectarea imaginilor faciale și amprentelor, este operațional. Cu toate acestea, introducerea sa a dus la cozi lungi în unele aeroporturi.

