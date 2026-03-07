Maraton de prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Celebrul designer are rar timp de odihnă

În doar o zi, celebrul designer a făcut casting pentru manechinele care au defilat pentru el, pe podiumul de la Fort Manoel, special pentru el. Pentru că în prima seară de la International Fashion Island toate manechinele din prezentările de modă au avut dificultăți să defileze pe tocuri la Fort Manoel, acolo unde erau denivelări, creându-le acestora dificultăți, Botezatu le-a cerut organizatorilor să îi aranjeze un podium în seara prezentării sale de modă pentru a crea astfel confortul femeilor și bărbaților din prezentarea sa și manechinii și manechinele să se poată simți în siguranță.

Cătălin Botezatu – prezentare modă

Crina Abrudan și-a prezentat colecția în prima seară a festivalului, din postura de designer, iar în a doua zi fosta prezentatoare TV, a urcat pe scenă ca model în prezentarea lui Cătălin Botezatu.

„Am fost în Malta, la International Fashion Island, a treia ediție a acestui festival, cu Marina, care este organizatoarea și prietena mea cea mai bună. Este o eroină pentru că ea face acest eveniment împreună cu soțul ei, cu niște prieteni care o ajută. Am făcut și la Napoli. Aici în Malta, locația este spectaculoasă, Fort Manoel, unde s-a filmat «Game of Thrones», «Gladiator» și multe alte filme celebre. Publicul maltez este un public foarte cald, numeros, sunt și foarte mulți străini, dar și români. Am avut foarte multe femei frumoase, din Columbia, din Venezuela. Au fost două seri, câte 30 de designeri în fiecare seară. A fost greoi, am improvizat un podium pentru că prezentarea s-a desfășurat în 5 săli ale acestui castel, manechinele defilau pe tocuri de 15, a fost mai greu. Eu am avut 40 de fete și 10 băieți, 50 de modele care s-au schimbat de 3 ori în mai puțin de 25 de minute, au defilat în 100 și ceva de outfituri, greu și o petrecere binemeritată de final pe barcă. Să înceapă petrecerea!”, a declarat Cătălin Botezatu după realul succes al show-ului de la Malta.

Ajuns în Malta cu o zi înaintea show-ului său de modă de la International Fashion Island, Cătălin Botezatu a avut o zi de relaxare, timp în care s-a plimbat prin Valletta, a mâncat la restaurante fine, acolo unde a apreciat supa de pește și alte preparate cu specific maltez, a degustat preparate chinezești, a mers și la un restaurant peruvian și japonez fin, preferatul lui, unde a și savurat un cocktail dintr-o cadă în miniatură, plină de spumă, dar înainte de toate s-a bucurat de frumusețea celor două catedrale pe care le-a vizitat de dimineață, Basilica of Our Lady Of Mount Carmel din Valletta, acolo unde a aprins și o lumânare și s-a rugat pentru el, familia și apropiații lui, dar a bifat apoi și St. Pauls Pro-Cathedral, amândouă fiind impresionante. Pe data de 21 februarie, Botezatu și-a prezentat colecția și a fost toată ziua ocupat cu pregătirile și repetițiile de la Fort Manoel, și abia seara, târziu, a reușit să ia masa alături de echipa sa cu care a venit special în Malta de la București.

A treia zi în Malta s-a lăsat pentru celebrul designer cu o masă la o terasă însorită din Valletta, urmând ca de la ora 15.00 la 19.00 să petreacă pe o barcă frumoasă, împreună cu stafful său și organizatorii International Fashion Island. Tot atunci a luat și un premiu din partea organizatorilor. I-au fost alături colegii și prietenii lui: Crina Abrudan, împreună cu soțul ei, Gabi Popescu, actorul și designerul Stelian Milu, un tânăr designer susținut de Cătălin Botezatu – Claudiu Lungu, hairstylistul și bunul său prieten, parte din echipa sa, Laurent Tourette, asistentul său, Edi, și alți prieteni.

Maraton de prezentări de modă pentru celebrul designer

După Malta, Cătălin Botezatu nu a avut timp deloc să se odihnească. Proaspăt întors în țară el a avut a două zi o prezentare de modă și ochelari de soare în București, a plecat apoi la Milano Fashion Week, acolo unde și-a prezentat colecția în excentricul și luxosul hotel – Philipp Plein Milano, apoi a plecat la Paris Fashion Week, unde a avut show marca Cătălin Botezatu la celebrul Ritz Paris și urmează să aibă în aceste zile și un fashion show la Timișoara.

