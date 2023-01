Cântărețul a fost invitat în emisiunea online, „FRESH by UNICA”, unde a ales să discute un subiect destul de sensibil și controversat. Marcel Pavel a vorbit despre femeile cu operații estetice și nu este de acord cu exagerează. Cu toate acestea, el nu exclude ideea de a apela la estetician pentru blefaroplastie.

„Probabil am să apelez la un doctor estetician, poate că la pleoape puțin, poate acolo, că sunt lăsate puțin. În rest, nu! Nici n-aș vrea și nici n-are sens, ce sunt cocotă masculină? Nu sunt! Nu vreau! Orice s-ar întâmpla se vede când umbli față”.

Marcel Pavel a declarat că unele femei s-au mutilat din cauza intervențiilor estetice prea exagerate: „Toate fetele au buzele făcute așa mari, seamănă toate între ele parcă au bot de rață. Nu știu dacă e necesar. Unele femei, pe care le consideram foarte frumoase, s-au mutilat pentru că au umblat la treaba asta. Când umbli la ce ți-a dat Dumnezeu e o problemă și când începi să te joci de-a Dumnezeu, tu ai o problemă! Te pedepsește! Toate au botul extraordinar, parcă sunt airbag-uri”.

Artistul specifică foarte clar că nu este împotriva chirurgiei estetice, însă schimbările să fie făcute cu măsură. „Buzele acelea extrem de mari. Adică poți să ai un contur, să zicem, poate femeile care au avut ceva probleme, s-au îngrășat, după aceea au slăbit, și-au pus silicoane în anumite zone, mai înțelegi. Dar așa, să faci din asta o virtute și o laudă, e penibil. Mie mi se pare foarte urât și vulgar. Sunt demodat!”, a declarat Marcel Pavel, potrivit unica.ro.

Cum se menține Marcel Pavel la 63 de ani

Artistul mărturisește că mai trebuie să slăbească 12 kilograme, însă îi place foarte mult să mănânce. „Nu pot să mai spun că mă mențin în formă. Trebuie să dau jos 12 kilograme. Vreau să mă părăsească 12 kilograme cât mai repede. Sunt un gurmand, îmi place să mănânc, îmi place să beau un pahar de vin bun. Sunt pofticios, foarte pofticios și trebuie să mă abțin!”

După ce s-a infectat cu COVID-19, Marcel Pavel a fost extrem de afectat și și-a pierdut rezistența. De când s-a îmbolnăvit, cântărețul nu a mai putut să facă sport.

„Nu prea mai am rezistență la efort, după nenorocirea aia de Covid-19. A fost nenorocirea aceea în pandemie, m-a afectat foarte mult, chiar dacă am fost pus la zid de foarte mulți neghiobi, spunând că m-am prefăcut. Am suferit foarte mult, nu mai am rezistență la efort de atunci și nu mai fac sport. Și va trebui să încep treptat și ușor, din nou, să merg la sală, să încep antrenamentele de box, ce făceam eu înainte. Nu îmi mai permite organismul, deocamdată”, a mărturisit Marcel Pavel pentru sursa mai sus menționată.

