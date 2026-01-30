Internauții au făcut glume pe seama artistei

Cântăreața s-a filmat cu chipul roșu, fără niciun fel de filtru, fapt care i-a adus un val de critici în mediul online.

„Poți, te rog, să întorci camera și să ne arăți doar peisajul data viitoare?”, a scris o persoană.

„Maria, ai dormit pe sobă?”, se arată într-un alt comentariu.

„Ai stricat frumusețe de piesaj”, a scris altcineva.

Maria Constantin a oferit, în schimb, un răspuns diplomat, în care îi sfătuiește pe toți să renunțe la răutate.

„Primesc uneori mesaje urâte. Le citesc, zâmbesc și merg mai departe. Haterii nu spun nimic despre mine, ci doar despre nivelul lor de educație și despre câtă liniște au în suflet. Eu sunt în vacanță, respir aer curat, trăiesc viața așa cum e ea: frumoasă, imperfectă, reală. Am uitat, ca oameni, cum e să fim naturali… fără filtre, fără măști, fără ură. Viața e mult prea frumoasă ca să o trăim prin ecrane și frustrări. Alegeți lumina. Eu asta fac“, a fost mesajul Mariei Constantin, de pe Facebook.

Maria Constantin și Robert Stoica, soț și soție de trei ani

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit în 2023, după trei ani de relație discretă. Artista de muzică populară a apărut tot mai rar la TV și a refuzat mai multe evenimente mondene, preferând să se concentreze pe cariera ei muzicală. În cadrul unui interviu acordat recent, interpreta a vorbit despre relația cu soțul ei.

„La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.ro.

Maria Constantin a spus că, atunci când intră în conflict cu soțul ei, preferă să lase lucrurile să se liniștească și apoi să aibă o discuție, pentru ca lucrurile să nu se agraveze. „Și dacă spune ceva, eu îl las în pace și discutăm ulterior.

Probabil și experiențele de viață prin care am trecut m-au maturizat enorm de mult. Las lucrurile să se liniștească și după începem să discutăm, pentru că nu rezolvi nimic cu cearta și cu vorbele spuse atunci, pe moment, poate din furie sau pentru că nu mi-a convenit ceva. Lucrurile se discută la rece, în momentul în care amândoi suntem calmi. Și, într-adevăr, eu, de fel, sunt o persoană mai liniștită”, a mai spus cântăreața.

