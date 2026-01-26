Maria Constantin a ales Jamaica ca destinație de vacanță, unde se bucură de soare, mare și momente de relaxare alături de soțul ei, Robert Stoica. Artista a făcut o pauză de la activitatea profesională și de la aparițiile publice, optând pentru o escapadă într-un cadru exotic.

Provocatoare în costum de baie

În imaginile surprinse pe plajă, artista apare purtând un costum de baie din două piese, în nuanțe de roșu și alb, cu un design simplu. Maria Constantin este fotografiată pe malul mării.

Ținuta de plajă îi pune în evidență silueta, iar look-ul este completat de un stil lejer, potrivit vacanței, fără accesorii vizibile sau machiaj accentuat. Fundalul imaginilor este specific unei stațiuni tropicale, cu palmieri, clădiri deschise la culoare și turiști aflați la plajă, sugerând atmosfera relaxată a vacanței.

Vacanța din Jamaica pare să fie un prilej de relaxare și deconectare pentru Maria Constantin și Robert Stoica, cuplul alegând să petreacă timp de calitate într-un decor exotic, departe de agitația cotidiană.

Maria Constantin, trei ani de căsătorie cu Robert Stoica

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit în 2023, după trei ani de relație discretă. Artista de muzică populară a apărut tot mai rar la TV și a refuzat mai multe evenimente mondene, preferând să se concentreze pe cariera ei muzicală. În cadrul unui interviu acordat recent, interpreta a vorbit despre relația cu soțul ei.

„La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.ro.

Maria Constantin a spus că, atunci când intră în conflict cu soțul ei, preferă să lase lucrurile să se liniștească și apoi să aibă o discuție, pentru ca lucrurile să nu se agraveze.

„Și dacă spune ceva, eu îl las în pace și discutăm ulterior. Probabil și experiențele de viață prin care am trecut m-au maturizat enorm de mult. Las lucrurile să se liniștească și după începem să discutăm, pentru că nu rezolvi nimic cu cearta și cu vorbele spuse atunci, pe moment, poate din furie sau pentru că nu mi-a convenit ceva. Lucrurile se discută la rece, în momentul în care amândoi suntem calmi. Și, într-adevăr, eu, de fel, sunt o persoană mai liniștită”, a mai spus cântăreața.