Maria Constantin și noul iubit sunt ca o familie: „Suntem ca și luați”. Se gândesc să facă nunta după pandemie

O bună perioadă de timp, Maria Constantin a ascuns faptul că trăiește o nouă poveste de iubire. Ulterior, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși pe stradă împreună destul de apropiați. Artista nu s-a mai ascuns și a dezvăluit cât de fericită este alături de Robert Stoica.

La începutul lunii martie, acesta i-a oferit o bijuterie prețioasă, inelul îl poartă deja pe deget. „Până nu am fost sigură că e bărbatul vieții mele, am considerat că trebuie să mai aștept (n.r. – să-și facă relația oficială). Pe 10 martie, până în ziua mea de naștere, am suferit o intervenție chirurgicală pe care mi-am dorit-o de ceva timp, pentru că nu mă mai simțeam ok, aveam acest complex în cap. Pe 11 noaptea, la 0:00, a venit cu un mare buchet de trandafiri și acest inel. E pur și simplu un cadou. Nu vorbim despre logodnă sau altceva, pentru că e perioada asta și n-aș vrea să facem evenimentul cu 10 persoane”, a spus Maria Constantin la PRO TV.

Cei doi au discutat deja și despre nuntă. „Am mai vorbit despre treaba asta, dar mai așteptăm. Oricum, suntem ca și luați”, a declarat iubitul cântăreței.

„Am zis că indiferent că mă cere sau nu mă cere, el e luat. Chiar dacă nu suntem căsătoriți civil sau religios suntem ca o familie”, a mai adăugat solista.

Cine este iubitul Mariei Constantin

Maria Constantin și Robert Stoica trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au fost discreți cu relația lor, iar artista a evitat să mai vorbească despre viața ei personală, după divorțul de regretatul Marcel Toader.

„Eu tot timpul mi-am dorit o familie, probabil și din cauza încercărilor mele eșuate, dar am trecut prin niște experiențe și am învățat să nu mai accept foarte multe lucruri. Nu aș spune «NU» la o a treia căsnicie, sunt tânără, sunt într-o relație, de ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți. Doamne ajută, să fie cu noroc”, a spus Maria Constantin la PRO TV.

