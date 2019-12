De Daria Maria Diaconu,

În spatele hit-ului “All I Want for Christmas is You” se ascunde o poveste tristă. Artista a mărturisit că Crăciunul nu era prea fericit în familia ei când era copil.

„Dintotdeauna mi-am dorit ca Crăciunul să fie perfect, dar am avut o familie disfuncțională, care îl strica în fiecare an”, a afirmat vedeta.

Pentru ca Mariah să nu observe lipsa cadourillor, mama sa făcea eforturi săa aducă un pic din spiritul sărbătorilor în casa lor

„Mama încerca să fie atmosfera de Crăciun, dar nu aveam bani, așa că împacheta fructe sau ce mai găsea prin casă drept cadou”, a mai spus artista în cadrul documentarului pentru Amazon Music.

„Mi-am spus că atunci când voi fi mare n-o să mai permit niciodată să se întâmple asta, în fiecare an voi avea un Crăciun minunat”, a adăugat ea.

Mariah Carey a explicat că a scris melodia „All I Want for Christmas is You” foarte repede și că acest cântec o face să se simtă fericită de Crăciun.

„Sărbătorile de iarnă sunt specale pentru mine. Nu are legătură cu cadourile, ci cu starea de optimism pe care ți-o dă Crăciunul. Pe asta m-am bazat atunci când am scris „All I Want for Christmas is You”, o melodie care mă face să mă simt fericită de Crăciun”, a afirmat Mariah Carey.

Mariah Carey, în vârstă de 49 de ani, a doborât trei recorduri Guinness cu melodia „All I Want for Christmas is You”, care a împlinit 25 de ani de când a fost lansată.

Este vorba de cel mai bine clasat cântec pentru sărbători în topul Billboard Hot 100 al unui artist solo, cel mai accesat cântec pe Spotify în 24 de ore (cu peste 10,8 milioane de accesări în luna decembrie a anului trecut) și cântecul de Crăciun care a stat cele mai multe săptămâni în Top 10 single-uri din Marea Britanie.

