Mariana Anghel, cunoscuta cântăreață de muzică populară în vârstă de 58 de ani, a reușit să slăbească impresionant, pierzând 43 de kilograme din februarie 2023 până în prezent. Artista, care la începutul anului trecut cântărea 108 kilograme, a ajuns acum la 65 de kilograme, după o schimbare radicală a stilului de viață.

Totul a început când Mariana s-a uitat la o fotografie în care apărea pe scenă îmbrăcată într-o rochie neagră și a fost șocată de felul în care arăta.

„Orice gras nu poate să se aplece, transpiră, nu poate să urce scările. Or, pentru mine, respirația e cea mai importantă. Am mers la medic, mi-a cerut niște analize, am constatat că am diabet de tip doi, colesterol, ficat foarte gras, tensiune oscilantă. M-a ajutat cinci luni cu injecții, au început să se regleze analizele, iar în februarie a fost eliminată fierea cu pietre foarte multe, iar asta a dus și la mai mult slăbit. Am recurs la o disciplină extraordinară, am intrat pe un program de nutriție și asta m-a ajutat să schimb totul. Am făcut și șase luni de terapie, orice problemă are și o cauză emoțională”, a declarat interpreta de muzică populară la PRO TV, în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Primul pas a fost să renunțe la gluten, zahăr și prăjeli, un regim strict pe care l-a urmat și după o operație de fiere. Dieta impusă de medici a ajutat-o să mai piardă 28 de kilograme. Deși în primele luni după operație nu a avut voie să facă mișcare, Mariana a declarat că acum este hotărâtă să înceapă și un program de sport pentru a-și menține sănătatea.

