Mariana Moculescu nu se ferește să dea detalii din viața ei personală. De ceva vreme, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu se iubește cu un politician mai tânăr decât ea cu 10 ani. Spune că a atras-o personalitatea lui puternică.

Momentan, ea nu vrea să spună numele celui care îi este iubit de o perioadă, ci precizează că acesta este persoană publică.

„Sunt într-o relație cu un bărbat inedit și deosebit. Are o personalitate puternică. Mie îmi plac bărbații care au personalitate și care au făcut ceva din punct de vedere profesional în viața lor. Personalitatea și funcția unui bărbat contează foarte mult.

El este persoană publică. Sunt îndrăgostită de el pentru că merită. Nu vreau deocamdată să îi spun numele. Spun doar că este în domeniul politic, este sus de tot, are o funcție foarte importantă și nu vreau să am probleme.

Este o persoană cunoscută și foarte puternică. Da, mă face fericită și mă simt iubită. Eu l-am ținut pe jar. Dacă îți place de un bărbat, îl ții pe jar, dacă nu dai doi bani pe un bărbat, nu mai ții cont de chestia asta”, a declarat Mariana Moculescu pentru FANATIK.

Mariana Moculescu este de părere că diferența de vârstă dintre ei nu este sesizabilă, pentru că ea alege să poarte ținute la modă. Fosta soție a lui Horia Moculescu povestește că la început nu a dorit să se întâlnească cu tânărul politician, pentru că nu a vrut să se lase atât de ușor cucerită.

„Această relație este una funny, deoarece el este cu 10 ani mai tânăr decât mine. Nu se vede diferența de vârstă, pentru că eu nu sunt băbită. El mi-a spus că eu și la 80 de ani voi arăta bine, iar el tot în compania mea se va simți cel mai bine. Eu oricum nu mă voi îmbrăca și nu îmi voi face părul niciodată ca o babă.

El așa mi-a promis, că și la 80 de ani vom fi împreună și ne vom distra. E o relație la început. Eu în primele dăți am refuzat să îl întâlnesc. Foarte târziu am acceptat, peste mult timp, de când mi-a scris el prima dată. Apoi a început să îmi placă de el, după ce am început să vorbim. Dar foarte greu am acceptat să ne vedem.

„Foarte mulți bărbați mi-au spus că au stat cu gândul la mine”

El m-a curtat și eu nu m-am lăsat așa ușor. Noi vorbeam foarte mult la telefon și pe video. Nu mă miră faptul că îmi făcea curte, pentru că sunt cunoscută.

Oricum, foarte mulți bărbați mi-au spus că au stat cu gândul la mine. La început la el a fost curiozitate. Eu am zis că cu cât și-o satisface mai târziu, cu atât mai bine. Să vedem de acum încolo cum decurg lucrurile. Mi-a spus să mergem în vacanță în Mexic sau Monaco”.

