În postarea sa din 27 decembrie, Marina Almășan subliniază încă de la început că mesajul nu este unul despre trecutul relației sale sau despre episoadele dureroase deja discutate public. „Postarea aceasta nu este pentru mine. Și nu este despre trădări, iertări, resemnări și grele desprinderi de Trecut. Despre acestea am vorbit destul, aproape până la vindecare”, a scris Marina Almășan, precizând că a ales să privească înainte și să-și continue drumul.

Suferința trăită de băiatul Marinei Almășan

Mesajul este dedicat, în principal, fiului său, care, potrivit declarațiilor sale, trăiește de patru ani cu o suferință profundă. Marina Almășan afirmă că acesta nu a avut posibilitatea de a-și lua rămas-bun de la tatăl său în ultimele clipe de viață. „Postarea aceasta este mai mult pentru fiul meu, care trăiește de patru ani cu apăsarea de nevindecat a faptului că, acum 4 ani, când tatăl său pleca înspre stele, nu și-a putut lua rămas-bun de la el”, a transmis vedeta.

Ea mai precizează că fiul lor Victoraș nu ar fi fost anunțat la timp despre starea gravă a tatălui său. „Cei ce-i gestionau părintele n-au găsit nimerit să-i anunțe fiul că tatăl său este pe moarte”, a adăugat Marina Almășan, fără a face alte comentarii sau acuzații suplimentare, menționând că a ales să lase timpul să vindece lucrurile.

În aceeași postare, realizatoarea TV vorbește și despre moștenirea emoțională și artistică lăsată de Victor Socaciu fiului său. Marina Almășan afirmă că acesta trebuie să fie mândru de numele pe care îl poartă și de legătura profundă dintre părinții săi. „Mă bucur că fiul nostru știe că este rodul unei mari iubiri, că a moștenit de la tatăl său nu numai chipul, ci și o seamă de trăsături frumoase”, a scris ea.

Ce o mai bucură pe Marina Almășan

Totodată, Marina Almășan subliniază că muzica lui Victor Socaciu continuă să dăinuie și să transmită mesaje importante publicului. „Mă mai bucur că melodiile lui Victor au rămas să înfrunte timpul și să le vorbească românilor despre frământările sale și ale acestui popor, despre țara pe care o venera, despre iubirea de oameni și, nu în ultimul rând, despre iubirea noastră”, a transmis aceasta.

La finalul mesajului, Marina Almășan i-a invitat pe cei care îi urmăresc postarea să asculte o melodie compusă de Victor Socaciu, pe care artistul i-ar fi dăruit-o în anul în care s-a născut fiul lor, ca un omagiu adus legăturii dintre ei și memoriei celui care a fost muzicianul.

Din 1996 până în 2012, Victor Socaciu și Marina Almășan au fost căsătoriți, rodul iubirii lor fiind fiul Victoraș. El e acum stabilit în Dubai.