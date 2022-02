„Nu mai am pe nimeni! Nici prieteni, nici … Nu, nu! Eu sunt cea mai mică dintre toate rudele și toți au murit și eu am rămas singură, a declarat cântăreața pentru cancan.ro

Cântăreața a povestit despre durerea provocată de decesul fratelui ei, chiar înainte de Revelion. El fiind singura rudă pe care o mai avea aceasta.

„Fratele meu, singura mea rudă care a rămas acolo era fratele, dar a murit înainte de Revelion. Sunt distrusă, bineînțeles, a adăugat cântăreața.

Marina Voica a povestit că a pierdut legătura cu prietenii și colegii din școală și facultate, însă dorește ca toată lumea să fie bine, în contextul începerii războiului.

‘Și cu prietenii de școală, de facultate am pierdut legătura de când nu ne-am mai văzut. Sperăm să fie bine, a adăugat artista pentru sursa menționată.

Marina Voica, despre marea ei dragoste

Marina Voica a absolvit Facultatea de Finanțe și Credit de la Moscova, unde l-a cunoscut pe Marcel Voica, cu care s-a căsătorit. După terminarea facultății s-a stabilit definitiv în România, iar familia sa a rămas în Rusia. Artista s-a căsătorit prima oară când nici nu împlinise 20 de ani.

„Aveam 1 ani, Marcel Voica intrase in viata mea si toata lumea stia că suntem impreuna. Dar trebuia să plece pentru ca terminase facultatea. Eram total dezorientata, aveam nevoie de el. Asa ca am hotarat sa ma marit.

Dar daca n-ar fi murit mama, nu faceam pasul asta si n-ajungeam in Romania. Cine știe cum ar fi fost viata mea… Tata l-a rugat pe Marcel sa ma mai lase in Rusia, până-mi iau diploma. Marcel a fost de acord. Am apucat sa traim ca sot si sotie doar un an. Dupa care Marcel a plecat in România“, declara solista recent pentru Marea Dragoste.

