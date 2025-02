Marius Manole este unul dintre cei mai apreciați și talentați actori din România, cunoscut pentru dedicarea sa remarcabilă în fiecare piesă de teatru sau producție cinematografică. Însă, în spatele succesului său se ascunde o poveste marcată de sacrificii majore și provocări personale.

Într-un interviu recent acordat pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit deschis despre momentele dificile din carieră și viața personală. Marius Manole a recunoscut că de-a lungul timpului a adoptat un stil de viață extrem de solicitant, cu un program aproape spartan: puține ore de somn și multă muncă.

„Nu vreți să știți. Să vă spun că acum două zile am jucat la Târgu Mureș, am luat o mașină, m-am dus la Cluj, am dormit patru ore, m-am trezit la 4.00, am luat avionul și m-am dus la București la radio unde am înregistrat o piesă la ora 9.00. La 13.00 am plecat la o repetiție până la 16.00, apoi m-am dus la Teatrul Național pentru Opera de trei parale care s-a terminat la 22.30 apoi am plecat la alte repetiții cu colegii mei Medeea Marinescu și Șerban Pavlu și am stat până la 3.00”, a spus actorul.

„Vreau să arăt că se poate și că nu moare nimeni din prea multă muncă”

Marius Manole recunoaște că oboseala îl afectează, dar vrea întotdeauna să își testeze limitele. „Sigur că obosești. Aseară simțeam că îmi tremură carnea pe mine, m-am culcat la 3.00 și nu m-aș fi trezit devreme. Știi ce mă motivează, de fapt? Vreau să văd cât pot, până unde poate duce omul. Toată lumea spune: «Nu se poate». Eu vreau să arăt că se poate și că nu moare nimeni din prea multă muncă.”

Actorul încearcă să aibă cât mai mult grijă de sănătatea lui, astfel că a încceput să facă sport. Persoanele apropiate lui s-au îngrijorat pentru el din cauza volumului mare de muncă pe care îl are.

„Eu sunt bine. În afară că sunt foarte slab, sunt slab că mă duc la sport și am grijă de mine, nu că sunt slab de muncă. Sigur că îmi mai atrag atenția, dar eu mă fac că nu aud. Bine, acum nu sunt nici foarte multe persoane în jurul meu pentru că nu am timp să stau cu multe persoane. Și cele cu care stau în preajmă, muncesc la fel de mult”, a mai spus Marius Manole pentru sursa mai sus-menționată.

„M-a luat salvarea de la teatru de vreo trei ori”

Acest program aglomerat a avut consecințe asupra sănătății sale, iar uneori situațiile au devenit dramatice, salvarea fiind chemată direct pe scenă din cauza epuizării.

„Da, mi s-a întâmplat. M-a luat și salvarea de la teatru de vreo trei ori. Asta se întâmpla când eram tânăr și făceam niște abuzuri. Dacă nu mai pierzi nopțile, nu mai bei, corpul este foarte puternic și se organizează foarte bine. Și de atunci nu am mai avut probleme”, a povestit Marius Manole.

„Am avut atacuri de panică pentru că eu am trăit mult timp sub imperiul fricii”

Pe lângă aceste episoade fizice, actorul a traversat și perioade dificile emoțional, confruntându-se cu depresie, anxietate și atacuri de panică. Cu toate acestea, Marius Manole a găsit forța de a merge mai departe și a reușit să atingă un echilibru între viața profesională și timpul dedicat relaxării și activităților care îi aduc bucurie.

„Am avut atacuri de panică pentru că eu am trăit mult timp sub imperiul fricii. Artist fiind și actor fiind am avut întotdeauna spaima de judecata oamenilor. Să nu fiu cel mai bine, să nu fiu cel mai bun. Din cauza presiunea pe corpul și mintea mea era permanentă. A venit apoi pandemia, am intrat într-o depresie din cauza acestui stres pe care îl acumulasem de 20 de ani. După pandemie, am înlocuit teama cu curiozitatea și am hotărât să nu îmi mai fie frică de nimeni și de nimic în viața mea. Cu riscul de a pierde oameni, cu riscul de a nu fi cel mai bun și a spune oamenii: «Lasă, e un actor prost», am hotărât să fac asta. Datorită acestui lucru, mintea mi s-a relaxat și iată, sunt foarte bine.”

