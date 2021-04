Marius Moga și soția lui, apariție rară la TV. Sunt împreună din 2014. „Ne mai dorim un copil. Un băiețel ar fi perfect”

„Ne mai dorim un copil. Am mai fost o dată acolo și știm cum începe. Dacă tot e pandemie, ar fi frumos să vină chiar anul ăsta copilul. Un băiețel ar fi perfect. Maria are deja personalitatea ei, nu e de acord cu tot ce spunem. Are ochii lui Marius.

Mă întreabă mereu de ce nu are și ea ochii verzi ca ai mei”, a declarat Bianca Lăpuște, frumoasa soție a lui Marius Moga, la emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Marius Moga și fetița lui

„Am un studio virtual cu leduri unde filmăm ca și cum am fi în diverse locații. Clipul lui Sebastian Dobrincu cu Ioana Ignat l-am filmat ca pe plajă, am adus nisip în studio, totul e în timp real. Pentru noi pandemia a fost super creativă.

Nu știu dacă Ioana și Sebastian s-au cuplat la filmările clipului. Nu păreau iubiți atunci, dar muzica unește. Bianca s-a reprofilat și ea, lucrează pe repertoriul pieselor, pentru că a fost reporter. Mi-a scos câțiva peri albi Bianca, dar de aia am luat-o de soție”, a mai spus Moga.

