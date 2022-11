Marius Vizante despre porecla ajunsă nume de familie: ”Meșterul Radu Beligan a zis că așa trebuie, m-a pus să schimb afișul”

Marius Dorin Florea, 50 de ani, este unul dintre actorii de comedie, în teatrul și filmul românesc, recunoscut de toți după porecla ce i-a devenit, practic, nume de familie: Marius Vizante!

Plan cu Horațiu Mălăele

Marius a developat momente din viața și din cariera sa în cadrul podcast-ului lui Cătălin Oprișan, „Vreau să știu”. Tânărul care a primit toți banii familiei la începutul anilor „90 pentru a deveni actor a impresionat atât în cadrul grupului umoristic „Vouă”, în diverse piese de teatru, dar și în filmele „Filantropica” și „Restul e tăcere”.

Vizante vrea să-și mai îndeplinească un mare vis: „Cu maestrul Mălăele, idolul meu ani de zile, am ceva în cap să joc, dar e foarte mare, e greu să te atingi de el. Este aspirația mea intelectuală, domnul Mălăele”.

De la „Vizantea, haiducul”, din clasa a VIII-a

Marius Vizante

„Pe mine mă cheamă Florea, numele de familie, iar prenumele este Marius Dorin. Prin clasa a VIII-a, am fost într-o tabără de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Mi se spunea «Hans» sau «Evident», pentru că aveam un tic cu «evident», mă strigau așa copiii. În tabără, fiecare județ organiza câte un mic spectacol. Erau unii din Pitești, iar unul dintre ei, mucalit, brunețel, fonfăit, a început să spună o poveste a lui «Vizantea, haiducul», dar, de fapt, era o satiră, cu «Vizantea, bișnițarul». Aș vrea să-l reîntâlnesc, să-l salut, n-am mai dat de el. Atât am râs de acel text, încât, ulterior, când am ajuns în București, am început să le spun băieților gluma. Toți râdeau…

Recomandări România revocărilor de formă: șeful din Primăria Sectorului 3 schimbat după ce doi muncitori au murit sub un mal de pământ, revenit la conducerea altei firme a primăriei

Proful de sport din liceu, domnul Fodoreanu, de a avut ulterior «Simpa Turism», de organiza și deplasările naționalei de fotbal, m-a dus la la preselecție la «Cântarea României», i-am zis că am un monolog satiric. După 4 ore intru cu monologul cu «Vizantea». S-a terminat, «s-a rupt» sala! Apoi, de fiecare dată când era vreun spectacol, mă puneau să spun monologul cu «Vizantea». În vreo doi ani, toți liceenii ce veneau aduși cu forța la spectacole, mă știau de Vizante. Diriga nu pricepea când citea catalogul: «Mă tu nu ești Vizante?!», «Nuuu». Și mă trecea «Vizante» în catalog, să țină minte cine sunt”, a rememorat actorul.

”Marius Florea nu e nume de actor”

Primul spectacol la Teatrul Național, se pregătea de premieră, s-a întâlnit pe hol cu Radu Beligan. Atunci s-a născut numele ce avea să-i fie renume lui Marius Florea: „Pe intrarea actorilor era un culoar, cu toate afișele. Primul era cel mai nou spectacol. Eu, proaspăt angajat, eram al 5-lea în distribuție, după nea Mișu Fotino, Magda Catone, George Ivașcu, eu mă uitam cu mândrie. Și vine meșterul Beligan: «Ce faci, copile, ești aici pe afiș?», «Da, meștere». Se uită el atent: «Dar ce joci, ți-au dat figurație?», «Nuu, sunt al 4-lea, al 5-lea acolo», «Păi, tu nu erai Vizante?», «Nuu, asta era poreclă», «Marius Florea nu e nume de actor, Marius Florea Vizante e nume de actor. Du-te sus și spune-le să schimbe afișul că am zis eu!». De la meșterul Beligan, așa am rămas: Vizante”.

Recomandări Violatorul celor două fetiţe din Braşov nu a fost monitorizat de poliţie, deşi era de doi ani în Registrul Agresorilor Sexuali

„E ca fotbal, lângă cine joci”

A jucat în teatru sau în filme alături de zeii scenei românești: „La început, ți se taie genunchii, ți se usucă gâtul! Când treceau profesorii Cotescu, Albulescu, Beligan, te lipeai de zid. Acum, din cauza societății, s-a ajuns să te bați pe burtă cu profesorii, e nesimțire. E ca la fotbal, când joci cu unul bun, joci și tu bine, când joci cu unul prost, ești prost. Am simțit și mângâierea doamnei Olga Tudorache, simpatia domnului Florin Zamfirescu, iar următorul pas a fost că m-a văzut domnul Radu Beligan”.

Povești cu Radu Beligan și Gigi Dinică

Marius Vizante

Are amintiri, trăite cu mulți titani, care i-au rămas vii în minte: „Meșterul Beligan m-a cerut la Teatrul Național: «ăsta mic trebuie să intre la noi». Apoi, la o televiziune, a spus că «așa cum mie doamna Bulandra mi-a spus că orice soldat are în raniță bastonul de mareșal, așa și eu spun de Vizante». A plâns mama o zi întreagă. Repetam cu maestrul Albulescu, deși ulterior ne-am răcit în viață, mă punea să repet de zeci de ori, mă așeza pe scenă, cum să stau, cum să privesc, scotea tot ceea ce era mai bun în mine.

Recomandări O regiune rusă și-a făcut reclamă în Times Square din New York, chemându-și specialiștii: „E timpul să reveniți acasă”

Repetam o scenă cu nea Gigi Dinică, i-am zis de un profesor de-ai mei de la Radio că a murit, mi-a spus că-l cunoaște și mă întreabă, pe tonul lui inconfundabil: «Copile, s-a chinuit mult?», «Nuuu», «A chinuit pe cineva?», «Nuuu», «Bravo, lui!». Atunci, mi s-a părut un teribilism din partea lui, acum, realizez că a spus o vorbă mare. Lângă nea Gigi am simțit că e greu să respir, de mare ce era”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Primele impresii din Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Kate Middleton, de NERECUNOSCUT! Fanii au rămas şocaţi: 'Ar trebui să îşi ceară scuze'! Ce s-a întâmplat cu Prinţesa de Wales

Viva.ro O recunoști? Acum este una dintre cele mai controversate femei din România și arată complet diferit

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ: Bancomatul din Constanţa, aruncat în aer cu bomba numită "Devil's Pizza". Localnicii au crezut că a venit războiul

Știrileprotv.ro Misterul oilor „zombie”. O turmă întreagă se învârte încontinuu în cerc de 12 zile | VIDEO

FANATIK.RO El a fost marele rival al lui Ceauşescu şi omul care ar fi trebuit să conducă România comunistă. Fostul preşedinte a vrut să-l asasineze de două ori

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2022. Berbecii au parte de o zi specială prin faptul că ceea ce li se pare foarte greu nu e deloc așa și invers

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood