Ne bucurăm să lansăm cea de-a doua ediție a proiectului ‘Mask on your face, Music în your soul -la înălțime”, inițiativă menită să ofere momente magice bucureștenilor, dar nu numai, cu puțin timp înainte de sosirea lui Moș Crăciun. Așa că, dacă treceți luni, 21 decembrie, după-amiază, pe lângă Hotelurile Athénée Palace Hilton, Novotel Bucharest City Center și Lido by Phoenicia, veți auzi rasunând muzică de la balcoane.

Evenimentul va fi transmis joi, în Ajunul Craciunului și vineri, în prima zi de Crăciun, pe pagina de Facebook Jump To Smart.

Pentru a reuși să creștem încă o dată rata zâmbetelor în preajma Crăciunului, ni se vor alătura artiști precum: bass-ul Filip Panait, sopranele Tina Munteanu, Natalia Turchin și Diana Tudor, muzicianul Radu Captari, violonceliștii Vlad Matei, Tudor Matei și Ana Geabou, tenorul Daniel Găină și pianista Ioana Cojuharov, solistul Marius Matache, Daria Batschi – harpă, violoniștii Teodor Verly, Șerban Corbu și Vlad Niculiță, acompaniați de Prof. Sorina Dobrescu, îndrumați de Prof. Dr. Adrian Buliga. De asemenea, vor reveni și artiștii din cadrul inițiativei #hugtheartists: Tavi Clonda, Toby Ibitoye, Alina Dincă, Ioana și Florin Siia, Tibi Băncilă, Adrian Tănase, Alex Cismaru, Adrian Tetrade și Dragoș Popa.

Apreciem interesul partenerului nostru Profi pentru acest proiect.

De asemenea, ne bucurăm de sprijinul Rompan, Bere SCORILO, Dealu Mare-viile Metamorfosis, Budureasca, Athénée Palace Hilton, Lido by Phoenicia, Novotel Bucharest City Center și Capital Estate.

În urmă cu două săptămâni, evenimentul nostru „Mask on your face, Music in your soul – muzică pe stradă” s-a bucurat de apreciere și o puternică mediatizare.

Novotel: 14:30-15:30 -Elevii Lipatti 15:30 -Tavi Clonda & #hugtheartists: Toby Ibitoye, Alina Dincă, Tibi Băncilă, Adrian Tănase, Alex Cismaru, Adrian Tetrade, Dragoș Popa, Ioana și Florin Siia. 15:45- Găină și Ioana 16:00 -Hug the artists

Hilton 14:45-15:15- Daria Batschi- harpa 15:15 – Diana Tudor- soprana 15:45- Vlad Matei- violoncel 16:00- Tina Munteanu- soprana Teatrul National de Opereta „ Ion Dacian”

Lido 15:30- Natalia Turchin- soprana 16:00 -Tudor Matei și Ana- violonel 16:30- Filip Panait- tenor 16:45 -Marius Matache- chitara 17:00- Andru Vasiliu – voce

