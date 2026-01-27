Printre momentele cele mai emoționante ale serii s-a numărat apariția Medeei Marinescu, care a urcat pe scenă alături de Florin Piersic, într-o revedere încărcată de amintiri și emoție.

O revedere plină de emoție: „Străinul meu”

La scurt timp după eveniment, Medeea Marinescu a transmis un mesaj profund, în care a vorbit despre legătura specială dintre ea și Florin Piersic, construită în ani de spectacole și turnee: „Astăzi e ziua lui. E mult trecut de miezul nopții și trăiesc încă emoția revederii cu Străinul meu. Paisprezece ani de spectacole, turnee, mii de kilometri pe care i-am străbătut împreună”.

Actrița a descris spectacolul aniversar drept un omagiu colectiv adus marelui actor: „Spectacolul din această seară de la Teatrul Național «I.L. Caragiale» București a fost o reverență pe care publicul, colegii actori, regizori și prieteni au făcut-o în fața unui mare actor care astăzi împlinește nouăzeci de ani”.

Evenimentul a fost regizat de Bobi Pricop, reîntâlnire care i-a adus Medeei Marinescu o bucurie specială, după colaborarea lor anterioară la spectacolul UFO. Pe scenă, actrița a fost alături de Marius Florea Vizante, colegul său de facultate, acompaniați de orchestra condusă de Alexei Țurcanu.

Mari nume ale scenei românești, în sală și pe scenă

Medeea Marinescu a vorbit și despre emoția revederii cu marii actori ai teatrului românesc: „M-am bucurat să îi revăd în sală pe marii actori doamna Mariana Mihuț și domnul Victor Rebengiuc, să îi pot aplauda pe scenă pe eterna Doruleț – Rodica Mandache (da, am spus eterna Doruleț, pentru că, în ciuda anilor, Rodica Mandache păstrează aerul acelui celebru personaj), pe colegul meu din noua producție TNB, George Ivașcu, pe doamna Olga Delia Mateescu, pe doamna Carmen Maria Strujac”.

Un moment-surpriză care a stârnit hohote de râs a fost cel oferit de Mihai Bendeac, iar punctul culminant al serii a fost prestația impresionantă a lui Florin Piersic: „Nu în ultimul rând, am admirat turul de forță pe care Florin Piersic l-a făcut timp de trei ore pe scenă. Uluitor”.

Un spectacol pentru toți cei care nu au prins loc

Actrița a anunțat că TVR va difuza înregistrarea spectacolului, o veste binevenită pentru publicul numeros care nu a reușit să intre în sala arhiplină: „Știu o mulțime de oameni care și-ar fi dorit să îl vadă în sala care azi a fost neîncăpătoare”.

În final, Medeea Marinescu a împărtășit concluzia la care a ajuns după ani de colaborare cu marele actor: „Mult timp m-am întrebat care e secretul lui Florin Piersic, acum cred că știu… iubirea pentru publicul său și iubirea pe care o primește înapoi”.

Mesajul lui Florin Piersic, la 90 de ani

Înainte de Gala Aniversară, de pe scena Teatrului Național București, Florin Piersic a avut un mesaj: „Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu: pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de… nici nu știu câți ani”.

Și a continuat: „A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun”.

În final, el a zis: „Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”.

