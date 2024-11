În loc să poarte roșu, alb sau albastru, Melania Trump a ales o rochie cu buline albe și negre pentru a vota în ziua alegerilor în Palm Beach, Florida.

Pe 5 noiembrie, Melania Trump a atras toate privirile la secția de votare din Palm Beach, Florida, unde a sosit alături de soțul său, Donald Trump, pentru a-și exprima votul. Fosta Primă Doamnă a ales să poarte o rochie clasică alb-negru, cu buline, semnată de casa de modă Dior. Cu un design elegant, rochia cu mâneci scurte și guler chic a fost pusă în valoare de o curea subtilă care i-a accentuat talia, o alegere rafinată care a devenit semnătura stilului său.

Melania a completat ținuta cu pantofi negri clasici, cu vârf ascuțit, și o pereche de ochelari de soare negri, supradimensionați, cu rame pătrate, adăugând un aer sofisticat și modern. Deși nu este prima dată când fosta Primă Doamnă poartă această rochie Dior, ea reușește să iasă în evidență de fiecare dată, păstrându-și stilul impecabil și atrăgând admirația tuturor. Rochia tip cămașă nu a fost o achiziție nouă, ci una pe care fostul model a purtat-o recent pentru un interviu televizat despre cartea sa de memorii „Melania”.

Între timp, Donald Trump și-a schimbat look-ul obișnuit de afaceri, nepurtând cravată roșie, descheindu-și sacoul și purtând o șapcă de baseball MAGA roșie. În ultima săptămână de campanie, vicepreședintele și candidata democrată Kamala Harris și-a relaxat, de asemenea, puțin stilul, purtând un costum din denim.

După ce a votat, Donald Trump a declarat că este „foarte încrezător” că va învinge, relatează CNN. „Mă simt foarte încrezător. Aud că stăm bine peste tot”. El este de părere că va „câştiga”, iar alegerile „nici măcar nu vor fi strânse”, „dar va dura mult să se certifice” rezultatul.

„Am avut o campanie excelentă. Cred că poate e cea mai bună dintre cele trei. Am fost grozavi în prima. Am făcut mult mai bine în a doua, dar s-a întâmplat ceva. Aş spune că asta e cea mai bună campanie pe care am avut-o”, a declarat el, alături de soţia sa, fosta Primă Doamnă Melania Trump, scrie The Associated Press.

