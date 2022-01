Zilele acestea, primele pagini ale ziarelor și ale site-urilor au fost deschise cu știrea despre plecarea lui Dan Negru de la Antena 1. Prezentatorul se alătură oficial Kanal D. Postul TV a făcut marți, 25 ianuarie, anunțul. „Kanal D își îmbogățește echipa cu unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România: Dan Negru. Personalitate energică, complexă, cu o experiență de peste 20 de ani în media, prezentator, dar și scenarist și realizator TV de succes, cu o energie inepuizabilă și reinventându-se în permanență, Dan Negru este pregătit să cucerească în continuare publicul făcând ce știe mai bine, televiziune, la Kanal D”, se arată în comunicatul transmis.

Și unele televiziuni au preluat știrea, printre acestea și România TV. Victor Ciutacu a prezentat în emisiunea lui un material despre Dan Negru. Totodată, el a avut și un mesaj pentru prezentator, un mesaj transmis în direct la TV.

„Doamnelor și domnilor, vă spun ce i-am spus și lui într-o discuție relativ publică, să spunem așa. Din trustul ăla nu îți dai seama că ai plecat cu adevărat decât atunci când afli că ți-au dat jos tablourile de pe pereți și el mi-a răspuns foarte înțelept.

«Dacă dau tablourile de pe pereți, măcar să văd zidurile pe care le-am construit unii dintre noi împreună». Baftă multă, Dane. Sunt convins că o să faci treabă bună”, a încheiat moderatorul România TV.

Dan Negru și Victor Ciutacu au fost o perioadă colegi de trust. O bună vreme, Ciutacu a prezentat o emisiune la Antena 3, postul TV care face parte din trustul media Intact Media Group, alături de Antena 1, Antena Stars și altele.

Dan Negru, regele audiențelor în două țări

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”.

A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ. Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

