Lisa Marie Presley a murit la 54 de ani. Fiica lui Elvis a suferit un stop cardiac

„Cu inima grea trebuie să împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit”, a transmis mama ei, Priscilla Presley, într-un comunicat.

„Ea a fost cea mai pasională, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Cerem intimitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde”, mai spune Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley a suferit un stop cardiac în locuința ei din suburbia Calabasas din Los Angeles, potrivit tabloidului american TMZ, înainte de a fi dusă la spital.

Ea a participat la gala de decernare a Globurilor de Aur din Beverly Hills, la începutul acestei săptămâni, unde actorul Austin Butler a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru după ce a jucat rolul tatălui ei în filmul „Elvis”.

Butler a adus un omagiu Lisei Marie Presley și mamei sale în timpul discursului său de mulțumire. Elvis Presley a murit în urma unui stop cardiac în august 1977, la vârsta de 42 de ani.

Lisa Marie Presley, la un concert din Texas, 2014 Foto: EPA

Cine a fost Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley s-a născut pe 1 februarie 1968 în Memphis, Tennessee și a devenit proprietara conacului Graceland al tatălui ei, o atracție turistică populară în oraș. Avea 9 ani când Elvis a murit acolo.

Cariera ei muzicală a început cu un album de debut din 2003, „To Whom It May Concern”. A fost urmat de „Now What” din 2005 și ambele au ajuns în top 10 în clasamentul albumelor Billboard 200. Un al treilea album, „Storm and Grace”, a fost lansat în 2012.

A fost căsătorită de patru ori. S-a căsătorit cu starul pop Michael Jackson în 1994, la doar 20 de zile după divorțul de primul ei soț, muzicianul Danny Keough. Cuplul a divorțat în 1996, în timp ce Jackson se lupta cu acuzațiile de molestare a copiilor.

Presley s-a căsătorit cu actorul Nicholas Cage, un fan al tatălui ei, în 2002. Cage a cerut divorțul patru luni mai târziu.

A patra ei căsătorie a fost cu chitaristul și producătorul ei muzical Michael Lockwood. Divorțul lor a fost finalizat în 2021.

Singurul ei fiu, Benjamin Keough, el însuși muzician, a murit în 2020, la vârsta de 27 de ani, o moarte declarată drept sinucidere de către medicul legist din Los Angeles.

Lisa Marie Presley și-a amintit de fiul ei într-un interviu pentru revista People la începutul acestui an, pe care l-a postat pe Instagram, afirmând că este „distrusă” de moartea lui.

În urma ei rămân fiica Riley Keough, în vârstă de 33 de ani, o actriță, și fiicele gemene în vârstă de 14 ani, Harper și Finley Lockwood.

