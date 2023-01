Fără să schițeze vreun zâmbet, Lisa Marie Presley a apărut la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, unde a avut loc decernarea Globurilor de Aur. Îmbrăcată în negru din cap până în picioare, fiica lui Elvis a acordat și un interviu pe covorul roșu. Deodată, în timpul filmării, ea s-a întors către prietenul ei Jerry Schilling, care o însoțea la Globurile de Aur, și a spus „O să te apuc de braț”, scrie adevarul.ro, conform Page Six.

Prezentatorul Billy Bush i-a pus mai multe întrebări vedetei, la care ea a răspuns lent, s-a și bâlbâit la câteva cuvinte. Întrebată despre Austin Butler, ea a mărturisit e uluită de interpretarea lui în filmul „Elvis”, care are ca temă viața tatălui ei.

„Am avut nevoie de cinci zile pentru a procesa interpretarea lui Butler, deoarece a fost atât de perfectă și autentică”, a spus ea. Și a continuat: „Au existat prea multe glume despre modul în care Elvis vorbea, dar Austin a înțeles și l-a interpretat perfect fără a transmite ceva comic”.

Ulterior, Lisa și Priscilla Presley, mama ei, au urmărit gala de decernare a Globurilor de Aur, au stat la aceeași masă. Fiica Regelui a fost extrem de emoționată când Austin Butler a urcat pe scenă și a primit premiul, actorul a adus un omagiu Lisei Marie Presley și mamei sale în timpul discursului său de mulțumire.

La finalul evenimentului, cei trei s-au și pozat împreună, Austin Butler o strânge puternic la piept pe Lisa Marie Presley, după cum se poate vedea în imaginile din galeria foto.

Cine a fost Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley s-a născut pe 1 februarie 1968 în Memphis, Tennessee și a devenit proprietara conacului Graceland al tatălui ei, o atracție turistică populară în oraș. Avea 9 ani când Elvis a murit acolo. Cariera ei muzicală a început cu un album de debut din 2003, „To Whom It May Concern”. A fost urmat de „Now What” din 2005 și ambele au ajuns în top 10 în clasamentul albumelor Billboard 200. Un al treilea album, „Storm and Grace”, a fost lansat în 2012.

A fost căsătorită de patru ori. S-a căsătorit cu starul pop Michael Jackson în 1994, la doar 20 de zile după divorțul de primul ei soț, muzicianul Danny Keough. Cuplul a divorțat în 1996, în timp ce Jackson se lupta cu acuzațiile de molestare a copiilor. Presley s-a căsătorit cu actorul Nicholas Cage, un fan al tatălui ei, în 2002. Cage a cerut divorțul patru luni mai târziu. A patra ei căsătorie a fost cu chitaristul și producătorul ei muzical Michael Lockwood. Divorțul lor a fost finalizat în 2021.

Singurul ei fiu, Benjamin Keough, el însuși muzician, a murit în 2020, la vârsta de 27 de ani, o moarte declarată drept sinucidere de către medicul legist din Los Angeles. Lisa Marie Presley și-a amintit de fiul ei într-un interviu pentru revista People la începutul acestui an, pe care l-a postat pe Instagram, afirmând că este „distrusă” de moartea lui.

În urma ei rămân fiica Riley Keough, în vârstă de 33 de ani, o actriță, și fiicele gemene în vârstă de 14 ani, Harper și Finley Lockwood.

