Încă de acum doi ani, se zvonește că secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, se gândește să candideze la Președinția României ca independent. Invitată în podcastul prezentatoarei Ilinca Vandici, Mihaela Geoană, soția fostului politician, a vorbit despre viața ei personală, despre copii, dar și despre o posibilă candidatură a soțului ei.

„Sunt foarte mulți români care așteaptă ca Mircea Geoană să își depună candidatura pentru funcția de președinte al României. Pe mine mă interesează dacă dumneavoastră vă vedeți în rol de Primă Doamnă și ce înseamnă asta”, a zis Ilinca Vandici.

Mihaela Geoană a răspuns: „În primul rând, cum Mircea a spus-o de atâtea ori, el are un job de făcut, de terminat, pe care îl va termina în curând și atunci va spune care sunt planurile lui de viitor.

Așa cum spunea și el, toată viața a construit, a pus umărul, a pus tot ce a știut el mai bine pentru ca țara asta să fie mai bine, să se ridice vizele, să intrăm în Uniunea Europeană, să intrăm în NATO. Așa cum la NATO își face treaba foarte bine și va continua să facă tot ce poate el pentru țara lui, asta e clar”.

Mihaela Geoană: „Multe dintre soțiile de președinți au fost rezervate sau absente”

Și a continuat explicând care crede că e rolul unei prime-doamne: „Iar eu…cred că poți să faci bine și poți să fii tu însuți în orice poziție și nu e nevoie de nicio platformă mai mică sau mai mare, eu o să fiu tot cea care sunt indiferent de decizia lui, de opțiunea alegătorilor dacă va fi să fie.

Noi nu avem această titulatură de Prima Doamnă, adică nu există ca job, ca să zic așa, nu e prevăzut nicăieri. Este în Statele Unite ale Americii, care are asistent, care are un birou, care are activități programate. În Europa nu știu să existe asta. Dar bineînțeles că fiecare persoană își croiește rolul așa cum crede ea, cum știe, cum se pricepe”.

„În România probabil că a fost acea amintire, umbră a Elenei Ceaușescu și poate că multe dintre soțiile de președinți au fost rezervate sau absente sau…

Cred că au trecut foarte mulți ani de atunci și cred că e nevoie de cineva care să aibă un rol, să fie un model, să încurajeze anumite domenii în societate, cum e societatea civilă, cum sunt normele astea de a-ți crește copiii, de alimentație sănătoasă, de a face sport, sunt atâtea teme care ar ajuta societatea în sine. Sunt sigură că rolul ăsta se va modifica. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a mai spus Mihaela Geoană.

Rămâne de văzut dacă soțul ei va candida, cert e că Mircea Geoană a cerut la OSIM înregistrarea mărcii „MIRCEA GEOANĂ 2024 PREŞEDINTE”. Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoană a depus pe 28 iunie două solicitări de înregistrare a mărcii, cu două reprezentări grafice diferite. Ambele cereri au statusul „în aşteptare”.

