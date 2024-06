Divorțați din anul 2013, Mihai Albu și Iulia Albu au împreună o fetiță, pe Mikaela. Adolescenta, care locuiește cu mama ei, a terminat clasa a VIII-a, iar acum susține Evaluarea Națională. Deși nu au o relație bună, Mihai Albu i-a promis fiicei sale că nu se va mai certa public cu Iulia Albu, însă acum a rupt tăcerea.

Într-un interviu pentru Cancan, Iulia Albu a dezvăluit că fiica lor a avut un an greu, mai ales că a aflat cu câteva luni înainte de Evaluarea Națională că tatăl ei a fost operat de cancer de prostată. Mihai Albu a făcut un control de rutină și așa a fost diagnosticat.

„A fost un an greu, pentru că în primul rând a fost pregătirea Mikaelei. În al doilea rând, a fost vestea despre fostul meu soț. Ea nu era cazul să afle de asta cu două luni înainte de examen, dar asta a fost”, a zis vedeta.

Mihai Albu: „Cu siguranță Mikaela a fost afectată de această veste”

Declarațiile au ajuns la Mihai Albu, care, într-o postare pe Facebook, a reacționat: „I-am promis anul trecut fetiței mele că nu voi mai vorbi public despre mama ei, însă acum sunt nevoit să aduc anumite precizări referitoare la acuzația că «NU AR FI FOST CAZUL» să-i spun Mikaelei despre afecțiunea medicală de care sufăr (ea fiind în clasa a opta și urmând a susține examenul de capacitate)”, și-a început el confesiunea.

Recomandări Rezolvarea subiectelor la Matematică la Evaluarea Națională 2024. Un profesor explică în direct cerinţele

Și a continuat: „Am aflat de afecțiunea mea la începutul lunii februarie, apoi în lunile martie și aprilie am urmat un protocol de analize, investigații și proceduri invazive care au avut ca finalitate o operație complexă. Toate aceste luni (februarie, martie și aprilie) am ținut discreție totală asupra afecțiunii, informând doar familia și prietenii foarte apropiați, tocmai în încercarea de a o proteja pe fiica mea în această perioadă dificilă.

Abia după ce am trecut prin intervenția chirurgicală, respectiv la zece zile după, doar atunci când medicii m-au asigurat că totul este ok, am informat-o pe fiica mea, chiar de Sărbătorile Pascale când a petrecut cu mine, văzându-mă în convalescență (cu tuburi de dren și sondă) Am protejat-o cu toată ființa mea, spunându-i doar atunci când am considerat ca ESTE CAZUL!

„Fiica mea este foarte bine pregătită pentru examenul de capacitate”

La acel moment deja aflaseră mult prea multe persoane de boala mea, eram sunat chiar de persoane din presă care aflaseră ceva, dar nu aveau confirmări. După ce i-am spus fetiței mele, la câteva zile chiar, am făcut și public anunțul. Cu siguranță Mikaela a fost afectată de această veste certându-mă că nu i-am spus încă de la început pentru ca ar fi dorit să fie mai mult lângă mine, i-am explicat care a fost motivul și vă asigur că a înțeles!

Recomandări Au apărut subiectele la matematică la Evaluarea Națională! Ce au avut de rezolvat absolvenții de clasa a VIII-a

Fiica mea este foarte bine pregătită pentru examenul de capacitate și sunt convins că va trece cu bine, foștii mei socri s-au ocupat intensiv de pregătirea ei. Probabil mama ei dorește ceva reclamă, doar ce este în „jurată la o emisiune TV”. Mika, tati te iubește mult și este lângă tine!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Cum se simte Mihai Albu după ce a fost operat de cancer

După intervenția chirurgicală complicată prin care a trecut în lupta cu cancerul, Mihai Albu se recuperează și s-a întors deja în atelierul său de pantofi. „Sunt din ce în ce mai bine de la zi la zi! Am trecut hopul cel mare, acum mă simt mai bine, am revenit la atelier.

Eu întotdeauna mi-am făcut analizele periodice, dar de obicei au ieșit bine, însă acum s-a descoperit treaba asta, zic eu că din timp. A urmat un anumit protocol, toate analizele, operația… O boală depistată la timp îți poate salva viața”, a spus Mihai Albu potrivit Spynews.

Urmărește-ne pe Google News