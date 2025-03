Mihai Albu a fost discret în declarații după ce s-a speculat că Iulia Albu și iubitul ei, Mike, nu ar mai forma un cuplu. După nouă ani de relație, marcată de despărțiri și împăcări, cei doi și-ar fi spus „adio” în urmă cu aproximativ trei luni, însă au preferat să păstreze discreția.

Pentru Fanatik, el a declarat zilele trecute că nu-l privește viața amoroasă a fostei sale soții, iar singurul lucru care îl preocupă este fiica lor, Mikaela. „Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva.

Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește. Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, a declarat Mihai Albu.

Astăzi, Mihai Albu a revenit cu declarații, a spus că el e preocupat să se recăsătorească și că nu a mai vorbit cu Iulia Albu de anul trecut. „Nu este treaba mea ce se întâmplă în viața personală a fostei mele soții.

Pe mine mă interesează doar fetița mea și atât. Nici nu știu dacă este adevărat. Ultima dată când am vorbit cu Iulia a fost anul trecut. Vorbim doar chestii majore și care țin de fetiță. Nu este treaba mea, eu sunt în prag de însurătoare, am altele la care să mă gândesc”, a declarat Mihai Albu pentru Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Iulia Albu, primele declarații după ce s-ar fi despărțit de Mike

De-a lungul timpului, Iulia Albu și Mike au trecut prin mai multe momente dificile, dar de data aceasta separarea pare definitivă. Deși nu a oferit prea multe detalii, criticul de modă pare hotărâtă să își continue drumul singură, lăsând în urmă o relație ce a durat aproape un deceniu.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

Iulia Albu și Mike s-au despărțit după „Asia Express”

În cadrul unui interviu la Fresh by Unica, vedeta a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre o perioadă dificilă din viața ei.

Iulia Albu a dezvăluit că după ce şi-au aruncat unul altuia cuvinte grele, Mike a plecat din apartamentul în care locuia cu stilista şi cu fiica sa, Mikaela, şi s-a mutat într-un birou, unde a dormit pe o canapea extensibilă.

„A fost momentul mult mai tragic de atât. Când ne-am certat, ne-am certat foarte urât. Adică a fost o ceartă cum nu o mai avusesem până atunci. Ne-a spus niște lucruri unul altuia, mai mult eu lui recunosc. Și pur și simplu s-a închis foarte tare în el. Şi s-a dus să locuiască la birou o perioadă. Biroul fiind în același complex în care stăm și noi, dar în alt bloc și în altă scară. Avea o canapea extensibilă, a fost ok”, a spus Iulia Albu.

Iulia și Mike au făcut și terapie de cuplu, însă nu au reușit să rezolve mare lucru. Deși amândoi își doreau ca relația să meargă, în cele din urmă ajungeau la ceartă.

„Am încercat să facem şi terapie de cuplu, am făcut doar câteva ore pentru că nimeni nu vrea să fie martor la așa ceva. Păi, de ce nu încercați?

Nu, dar pur și simplu era foarte interesant pentru că încercam amândoi să depășim conflictul și sfârşeam prin a ne certa și până la urmă am decis să fim noi doi față în față și să ne spunem tot ce avem să ne spunem și ne-am spus”, a mai declarat Iulia.

