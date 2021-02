„Românii au talent”, sezonul 11 a revenit cu o nouă ediție plină de surprize, luni, 22 februarie. De data asta, cel care a primit Golden Buzz a fost un tânăr în vârstă de 20 de ai, muncitor în construcții. Florin Călinescu a apăsat butotul auriu și l-a trimis direct în semifinală.

„E ireal ce se întâmplă. Nu îmi vine să cred. Vă mulțumesc din suflet”, a spus Gim, după ce a primit Golden Buzz de la Florin Călinescu.

Vezi aici VIDEO cu momentul lui Gim, de la „Românii au talent”

Într-un interviu, GIM a vorbit despre trăirile pe care le-a avut pe scenă:

„Nici acum nu conștientizez! E uimitor, nu am cum să descriu asta. Simți că ești important, simți că cineva vrea să te audă! Zici că ai murit și ai ajuns în Rai! Am muncit să ajung aici și am îndurat multe”, a spus el, potrivit româniiautalent.protv.ro.

Remi Martin, cel de-al treilea Golden Buzz de la „Românii au talent” sezonul 11

Remi Martin este tânărul de 35 de ani din Berlin, pentru care Pavel Bartoș și Smiley au apăsat Golden Buzz, în ediția Românii au talent de vineri seara, 15 februarie. Numărul de acrobație executat de tânăr i-a șocat pe cei prezenți.

