Prezentatorul de la radio a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că fata lui Mara îl face foarte mândru. Aceasta are rezultate foarte bune la școală, participă chiar și la olimpiada de engleză.

„Cel mai … TATĂ MÂNDRU. Mândru de Mara mea. ❤️ Astăzi am ajuns la Olimpiada Națională de Limba Engleză, la Pitești, concurs la care Mara s-a calificat fără să-i fi cerut vreodată vreo notă, vreun premiu, vreo performanță școlară. Să-i trimiteți mâine gândul bun, la proba scrisă de la Olimpiadă. Tare bun e copilul ăsta, nu că-i al meu…bun și sensibil. Și doar cei sensibili sunt cu adevărat puternici. Te iubesc, Mara.”, a transmis Mihai Morar.

El a postat și o fotografie cu el în care își ține fata în brațe. Fanii lui au reacționat cu peste 32.000 de like-uri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mihai Morar, tată pentru a patra oară?

Mihai Morar a anunțat pentru click.ro la începutul lunii martie că are două mari vești. Una era legată de viața lui personală, alta de cea profesională, care îi merge din plin în ultima perioadă.

Prezentatorul a povestit inițial despre podcastul lui „Fain & Simplu”, ca în final să dezvăluie că se vede tată pentru a patra oară, dar și că sâmbătă, 5 martie, revenea pe micul ecran. „Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie, am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe, iar pandemia, lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune. Dar știi în ce măsor? În feedback. Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu. Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback. Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți, văd că am publicul meu.

Recomandări „Mai rău ca moartea”. Protestul radical pus la cale de unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români

Pentru mine urmează al patrulea copil. Și mă întorc în televiziune chiar în weekendul acesta, o să prezint o nouă emisiune, însă nu vă pot da amănunte deocamdată, veți afla la momentul potrivit. Este doar un proiect special. Însă vedem ce se va mai întâmplă după.”, a povestit Mihai Morar.

O bună perioadă de timp, Mihai Morar a prezentat o emisiune la Antena Stars, dar, din păcate, aceasta a fost scoasă de pe post odată cu pandemia. Acum, el e prezentator la Radio Zu și are podcast pe YouTube.

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro S-au filmat în timp ce violau o adolescentă de 14 ani. Tinerii din Vaslui au postat apoi imaginile pe internet

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană