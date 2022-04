În anul 2006, după doar două luni de relație, Mihai Morar a cerut-o în căsătorie pe Gabriela. A simțit că ea e sufletul lui pereche, că împreună își pot clădi o familie. La doar doi ani distanță au venit pe lume gemenele lor, Cezara și Mara, iar în 2019 s-a născut Roua, mezina familiei.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mihai Morar a povestit cum l-a salvat soția în urmă cu ani de zile. Spune că exagera cu multe în viață, însă ea l-a condus pe drumul cel bun. La fel a procedat și când s-au cunoscut.

„Eu am o bună măsură acasă. Se numește Gabriela. Eram într-o perioadă în care exageram foarte mult, dar nu neapărat alimentar, exageram mult cu tot. Glumele la radio erau exagerate, glumele la TV erau exagerate. Ea a venit cu buna măsură și mi-a zis: N-ai vrea să mergi să faci sport?

Prima oară am zis că sportul nu e pentru mine, mai bine urmez o dietă. Ea mi-a făcut o programare, după ce terminam la radio. Și aia mi-a schimbat viața, așa mi-am schimbat stilul de viață. Din 2006 suntem căsătoriți. (…)

Eram într-o vară mai complicată a vieții mele, avusese și tata niște probleme de sănătate, unele care reveneau după niște ani în care a fost destul de stresat la muncă, dezamăgit de muncă, de oameni. El a fost modelul meu de corectitudine și de bărbat. Mă uit la el la 70 de ani și e superb, mi-aș dori să ajung ca el. Tata avusese atunci probleme, fiind coleg la radio cu Gabriela ea a simțit cumva că nu sunt bine. Pe vremea aia stăteam în chirie în București, și ea mi-a zis atunci să merg la mară, era un concediu plătit de la radio. Atunci am zis nu și nu știu de ce am zis nu. Cred că din timiditate.

Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete. A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea. (…)

Traseul meu profesional era ok, dar eu nu eram echilibrat pe plan personal până să o cunosc pe Gabriela, până să avem o relație. Acolo s-au echilibrat lucrurile. Apoi au apărut gemenele. Cezara și Mara s-au născut la o lună după ce am lansat Radio Zu. Aia a fost cea mai grea vară din viața mea. Au venit pe lume la doi ani de când ne-am căsătorit.”, a mărturisit prezentatorul.

Chiar dacă Mihai Morar e om de radio, de televiziune, soția lui, Gabriela, a apărut foarte rar în fața camerelor de filmat, nici interviuri nu a acordat prea des.

