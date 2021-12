„Matrimoniale. Bărbos, mustăcios simpatic… caut fericirea.” este mesajul scurt pe care Mihai Trăistariu l-a postat ieri, 6 decembrie, de Moș Nicolae, pe Facebook. Cântărețul nu a avut noroc în dragoste în ultimii ani, a avut diferite relații, dar nu șu-a găsit jumătatea.

El își dorește să își întemeieze o familie, să aibă copii.

Despre gestul lui neașteptat, Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri la Antena Stars. „E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea. Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net.

Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit spynews.ro.

Cântărețul e foarte dezamăgit. Deși a avut diferite relații, nu și-a găsit jumătatea. „Fericirea poate că e cumva greșit înțeles. Mi-am scos din cap ca fericirea înseamnă neapărat perechea. Ar putea ca fericirea să fie cumva în alte lucruri. Poate ar trebui să mă scufund mai mult în muzică sau în afacerile mele, sau ar trebui să îmi găsesc activități care îmi plac. Eu partenere de viață am tot avut, am tot crezut că mi-am găsit perechea pe viață și m-am logodit în 2009. Ne-am rupt la câteva luni. Am tot dat-o în bară la capitolul dragoste”, a mai spus cântărețul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Sufletul meu încă nu e împlinit și își mai caută perechea”

Mihai Trăistariu a dezvăluit că nu are mari pretenții de la viitoarea lui iubită. Își dorește să fie veselă, să știe să gătească, dar și să aibă un job stabil sau o afacere.

„Oricât ai da-o că te simți mai bine singur, nu e adevărat. Și atunci poate pe undeva sufletul meu cerșește, chiar și printr-o postare. E necăjit. Sufletul meu încă nu e împlinit și își mai caută perechea, pereche care nici măcar nu știu cum trebuie să arate, că nu am pretenții. Pur si simplu, sa fie o ființă simpla, vesela, vorbăreata, sa facă ciorbă, sa aibă un business propriu sau să fie angajată, să nu stea pe banii mei”, a spus Mihai Trăistariu la Antena Stars.

Citeşte şi:

Adevăratul motiv pentru care Flick și-a dat demisia de la Radio Zu. Cuza i-a luat locul: „Asta nu e dovadă de prostie”

Detalii neștiute despre soția lui Mihai Mărgineanu: „A făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza”

Loredana Groza, mult prea sexy de Moș Nicolae. Fanii au criticat-o: „Un pic de bun simț n-ar strica la vârsta ta”

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Unde s-a mutat Dragnea după despărțirea de Irina! Decizia ȘOC

Observatornews.ro „Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Anchetă după o discuție între doi piloți care vorbeau despre aterizarea prea rapidă a unui coleg

Telekomsport Chin! O mare sportivă a României, înfometată şi abuzată în secret: "Mi-a tras o bătaie... Cine se uită la tine? Niciun bărbat!"

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!