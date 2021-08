Mihai Trăistariu s-a despărțit de iubită. Tânăra se mutase în casa artistului. Ce s-a întâmplat între ei. „Am greșit”

„Să stai toată ziua să te uiți la vloguri pe Youtube, nu cred că e, nu știu, cel puțin generația nouă mi se pare praf din punctul de vedere al unei relații.

Am avut o discuție de final care după o oră s-a finalizat cu plecarea ei definitivă la București, că atunci stătea deja cu mine, în ultimele trei luni o luasem la mine. Bineînțeles că vina e a mea, pentru că alegerile sunt ale mele și sunt alegeri greșite”, a povestit Mihai Trăistariu, potrivit Wowbiz.

„N-am noroc în dragoste. Nu că nu am noroc… nu aleg ce trebuie. Eu am realizat acum că am ales numai diferențe de vârstă mare, eu la 40, ele la 20, nu se combină așa lucrurile, că nu sunt Columbeanu cu Monica lui.

Am greșit. Am avut relații și de 7 ani și de 3 și 4 ani, dar nu știu ce greșesc. Eu sunt un tip foarte calm, pașnic, aduc bani acasă, am o situație bună, nu cheltui aiurea, nici nu văd ce să-mi reproșezi prea mult. Nu înșel, nu știu să gătesc și nu prea fac curățenie.

Am ales după aspectul fizic și m-am dus înainte instictiv și nu m-am gândit să fie o legătură între noi pe comunicare și aici am pierdut tot timpul”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru un post de televiziune.

