Mama lui Mihai Trăistariu s-a stins din viață în 2006, iar cântărețul a suferit cumplit după pierderea ființei care i-a dat viață.

„Pe 3 octombrie era ziua mamei mele, Natalia. Semăn leit cu ea: același zâmbet, aceeași privire blândă, gura mică, ochii verzi, vocea tot de la ea o moștenesc, apoi sufletul ei cald și bun… Mai vorbesc uneori cu ea. Prin casă. De nebun!

Înainte de a muri, în 2006, am avut o discuție serioasă cu ea despre viața de apoi. Știa că sunt pasionat de lucrurile paranormale și că-mi făcusem chiar o obsesie din asta. I-am spus chiar așa : «Mamă, după ce nu vei mai fi… dacă vezi că există ceva pe lumea cealaltă… dă-mi semne, te rog. Nu mă lăsa așa, nelămurit». Și ea mi-a zis : «Da, mamă. O să-ți dau tot felul de semne, ca să-ți dai seama că sunt eu, undeva, acolo».

Peste două săptămâni a murit. Așa că am început s-o caut prin casă disperat. Vorbeam din nou cu ea. Citeam obsesiv despre Rai, Iad, viața de dincolo, despre reîncarnare. Nu credeam o iotă! Dar citeam!

Mă agățam de orice… numai să restabilesc un contact cu ea. Îi lăsam semne prin cărți și, după câteva zile, deschideam cartea la pagina respectivă, crezând că primesc vreun semn de la ea. Nimic. Când auzeam zgomote prin casă alergam într-un suflet crezând că sunt semne de la ea!”, a povestit cântărețul.

Recomandări Elevă de la „Lazăr”, dintre cei care l-au huiduit pe George Simion: „Sunt mândră de ce s-a întâmplat. Dacă ar fi așa toată România, am avea o democrație funcțională”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„O visez de 10 ori pe an, de 16 ani de când a murit!”

Mihai Trăistariu a povestit că înainte de a se stinge din viață mama lui, el i-a tăiat un fir de păr cu speranța că într-o zi o va putea clona.

„O visez de 10 ori pe an, de 16 ani de când a murit! Mi se pare straniu. Cred că am visat-o de vreo 70-80 de ori. E mult! Acum vreo șapte-opt ani am visat că mi-a zis că, dacă vreau să câștig Eurovison, trebuie să mă îmbrac în alb! Zice lumea că e un semn bun, că ar trebui să dau de pomană.

Doar o visez mereu. O visez atât de des că mă sperie lucrul ăsta. O visez normal, prin casă, trebăluind, gătind, vorbindu-mi. E mereu veselă. Niciodată tristă. Îmi dă sfaturi, îmi povestește vrute și nevrute În nebunia mea, notez. Notez imediat tot ce-mi zice. Și, când mă trezesc mă gândesc câte-o oră, ce semn e ăsta?! Ce-o fi vrut să-mi transmită?

„I-am tăiat, pe patul de spital, înainte de a muri un fir de păr. I-am zis că o clonez când se va putea!”

Recomandări De ce-și dorește o persoană sinuciderea asistată? Mărturia unei femei care a militat pentru dreptul ei de a muri demn: „Suntem oameni care iubim viața”

Am fost obsedat de ea, m-a marcat moartea ei! N-am primit semne de la ea, decât visele astea. Dau mereu de pomană hainele pe care nu le mai port, dar nu de sufletul mamei.

I-am tăiat, pe patul de spital, înainte de a muri un fir de păr. I-am zis că o clonez când se va putea! Deocamdată nu e legală clonarea! Mai vorbesc cu ea atunci când merg la cimitir, o dată pe an, atunci când am concert la Piatra Neamț. Vorbesc și prin casă, poate-poate aude! Eu cred că aude, dacă există acolo undeva mă ajută, doar nu m-a abandonat așa!” , a declarat solistul, pentru Click!.

„De tata mi-a fost frică. Era violent. Urla și o bătea zilnic”

Dacă pe mama sa o diviniza, când vine vorba despre tatăl lui, situație este total diferită. Mihai Trăistariu a mărturisit că bărbatul era agresiv cu soția sa.

„Mi-am iubit mult mama. De tata mi-a fost frică. Era violent. Urla și o bătea zilnic. Fără excepție. Regret că n-a trăit până azi. L-aș fi potolit cu siguranță.

Nu m-a convins nimic până acum că există viață după moarte! De aia și vreau să mă criogenez!”, a conchis artistul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Țara unde ar plănui să se mute Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro ȘOC! Cum și-a bătut joc Dana Budeanu de divorțul Simonei Halep! E HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Când s-ar putea relua zborurile Blue Air anulate. Peste 50.000 de pasageri au fost abandonați prin toate colțurile Europei

Știrileprotv.ro Primarul din România care vrea să cumpere casele nelocuite din localitate pentru a le da familiilor tinere fără locuinţă

FANATIK.RO Dana Budeanu, reacție neașteptată la divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc: “Dragoste la prima vedere?”

Orangesport.ro Surpriză de proporţii după ce Toni Iuruc a anunţat divorţul de Simona Halep. Ce spune un oficial al cazinoului din Sinaia, unde cei doi au programat nunta. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 8 septembrie 2022. Leii merg pe drumul lor, dar este important să țină cont de faptul că ritmul nu poate fi așa cum îl vor ei

PUBLICITATE Cum te ajută abonamentele medicale să economisești bani