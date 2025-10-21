Mircea Radu, cunoscut publicului pentru aparițiile sale de-a lungul anilor la TVR și Antena 1, a surprins printr-o postare plină de farmec și melancolie, descriind o scenă din mijloacele de transport ale Capitalei. „Din autobuz am coborât la Dorobanți, am găsit tramvaiul în stație și l-am luat.

De pe scaun, un domn în vârstă care vorbea la telefon a făcut o pauză, ochii mari, a clipit și a zâmbit complice, semn că m-a recunoscut. Mi-am îndreptat spatele, l-am salutat în șoaptă și mi-am luat locul lângă burduf”, scrie Mircea Radu.

Mircea Radu, confundat în tramvai

În continuare, el rememorează locuri și senzații familiare din Bucureștiul copilăriei: „Ușile s-au închis, plecarea a fost lină, din boxe o voce m-a anunțat că urmează stația Stadion Dinamo. E în același loc ca atunci când eram la școală, dar a dispărut patiseria mică, cu vânzare la geam, de unde cumpărăm merdenele și portofele cu gem. (O femeie a gândit asta sau un bărbat? Cine pune numele prăjiturilor?)”

Postarea continuă cu o imagine a unui București viu, cu oameni simpli și gesturi autentice: „La Obor au urcat oameni care zornăiau din sacoșe pline cu borcane goale. Toamna înseamnă și murături, dulcețuri, zacuscă, nu doar rouă și culori pastelate. Tramvaiul încetinește, face clac-clac, oprește în stație, se deschid ușile, mă pregătesc să cobor. Domnul în vârstă acoperă cu mâna telefonul și îmi zice tare: Să aveți un început de săptămână bun, domnu´ Mihai!”.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Finalul i-a amuzat pe mulți dintre cei care au citit postarea. Deși domnul din tramvai era convins că l-a recunoscut pe prezentator, l-a salutat cu un alt nume. Mircea Radu nu a corectat greșeala, lăsând momentul să rămână exact așa cum a fost: simplu, omenesc și cu un strop de tandră ironie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Bine că nu v-a spus Lucian. Vă e dor de București? Eșarfa e ca toamna.”, a reacționat un fan pe Facebook, la postarea lui. „Cu siguranță v-a recunoscut, însă nu și-a mai amintit numele!! Memoria îi mai joacă feste, dar cea vizuală nu! Să aveți o zi bună, domnule Mircea!”, a comentat altcineva.

Ce îi cer oamenii lui Mircea Radu când îl văd și îl opresc pe stradă

În urmă cu foarte mulți ani, el era considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din România și prezenta emisiunea „Din Dragoste”, acolo unde a apărut pentru prima dată și Bianca Drăgușanu. Astfel că, în cadrul unui dialog pe care Libertatea l-a avut cu el, Mircea Radu a fost întrebat dacă și în prezent îl mai opresc femeile pe stradă să facă poze cu el, ținând cont de șarmul pe care l-a avut toată viața.

„Da. Asta nu s-a schimbat. Dar nu ține de ce zici tu (merci beaucoup!). Că, și dacă aș fi fost cel mai urât, dar aș fi apărut la televizor și aș fi avut succesul acela fenomenal cu «Din Dragoste», tot aș fi fost oprit pe stradă. Ce s-a schimbat este că în urmă cu douăzeci de ani mi se cerea un autograf. Pe atunci nu existau telefoane cu cameră. Iar acum mi se cere un selfie. Ceea ce și fac cu mare plăcere”, a spus Mircea Radu în exclusivitate pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE