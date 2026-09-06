Concurenta a recunoscut că momentul primei întâlniri cu ceilalți concurenți și cu echipa de producție, desfășurat în luna martie, a reprezentat o adevărată probă de foc.

Mirela Retegan a vrut să renunțe la Asia Express: „Oare cât e amenda pe care trebuie să o plătesc?”

Copleșită de incertitudine și de teama de necunoscut, prima sa reacție a fost să caute o cale de ieșire din contract, gândindu-se direct la consecințele financiare pe care le-ar fi implicat o renunțare de ultim moment.

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„Gândul meu, cu două zile înainte de plecarea în Asia Express, în martie, la prima întâlnire cu concurenții și echipa de producție, a fost: «Oare cât e amenda pe care trebuie să o plătesc dacă ies acum și nu mai particip?». Maya se uita la mine cu un amestec de mirare și groază, pentru că știa că nu înțelegea ce e cu mine. Luasem în calcul efortul, foamea, frigul, lipsa telefonului și a banilor. Nu luasem în calcul că aveam să plec la linia de start cu oameni pe care nu îi cunosc (exceptând-o pe Mirela Vaida, cu care am lucrat acum 25 de ani la Național), oameni care au preocupări complet diferite de ale mele”, a mărturisit Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Mona Segall

Vedeta a explicat că mediul din care veneau ceilalți competitori îi era complet străin. Deși auzise de o parte dintre ei din presă, din lumea sportului sau din muzică, lipsa unor legături directe a accentuat senzația de izolare chiar înainte de startul oficial al cursei.

„Eu ascultam Paraziții, dar nu îl cunoșteam pe Cheloo. Pe Maurice l-am întâlnit o singură dată la un shooting și n-am înțeles nimic din acea interacțiune; pe What’s UP nu l-am văzut niciodată, iar Loredana și Ana îmi erau complet necunoscute. De Torje auzisem la știrile sportive, iar pe restul nu îi știam deloc. DELOC”, a completat fondatoarea Gașca Zurli.

Aflată în pragul lacrimilor, salvarea sa a venit din partea producătoarei generale a emisiunii, Mona Segall. Aceasta i-a garantat că experiența va fi una memorabilă, reușind să o convingă să nu renunțe la proiect.

„Mona Segal m-a văzut, a venit la mine și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Cu lacrimi în ochi, i-am zis că nu cred că trebuia să mă bag în asta. «O să-ți placă foarte tare», mi-a zis Mona”, a povestit Mirela Retegan.

Mirela Retegan: „A fost cea mai tare experiență din viața mea”

Zilele trecute, la evenimentul organizat de Antena 1 pentru lansarea noului sezon Asia Express, Mirela Retegan și fiica ei, Maya Sorian au avut prilejul de a se reîntâlni cu o parte din oamenii cu care au trăit aventura vieții lor pe Drumul Mătăsii.

„În primul rând, ne-am bucurat enorm de revedere, iar apoi ne-am uitat la filmări și am trecut prin toate stările. Astăzi, oamenii ăștia sunt o parte din ceva ce nu cred că o să mai trăiesc vreodată. Nu ne-am întors prieteni la cataramă, dar cred că putem fi camarazi, pentru că am fost împreună în aceleași tranșee.

Abia aștept să vedeți și voi duminică, la ora 20:00. Și da, Mona Segal a avut dreptate. Mi-a plăcut foarte tare. Ba chiar a fost cea mai tare experiență din viața mea”, a încheiat Mirela Retegan.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! Duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.



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