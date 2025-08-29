Misha Miller e virală pe TikTok. Ce a făcut artista imediat după ce s-a întors din vacanța din Spania

Talentul vocal, frumusețea și aportul pe care îl are asupra imaginii sunt incontestabile. Recent prezentă pe covorul roșu de la Cannes și câștigătoare a premiului „Singer of the Year”, în special datorită hitului global „Bam Bam”, Misha Miller pare că își trăiește momentul de glorie, pe care îl merită din plin.

Artista a devenit din nou virală pe TikTok, de această dată cu piesa „Ma Jolie”, un single în limba germană și spaniolă în colaborare cu Saint, un tânăr artist din Germania cunoscut pentru muzica virală de pe rețelele de socializare.

Saint a venit în România pentru a filma videoclipul împreună cu Misha Miller și pentru a lucra la piesă. Artista și-a adus aportul creativ, iar rezultatul este versiunea oficială a piesei „Ma Jolie”.

Clipurile în care se aude „Ma Jolie” sunt folosite în conținut din toate colțurile lumii, de artiști și influencers precum Andro, Antonio Pican, Magicianul Robert Tudor, Lora sau Adi Istrate, iar reacțiile nu au întârziat să apară și fanii sunt curioși.

„Ce piesă este asta?”, „De ce nu o găsim pe Shazam?” și „Se lansează oficial?” sunt doar câteva din mesajele apărute pe TikTok. Iar răspunsul a venit: „Ma Jolie” s-a lansat oficial, iar buzz-ul din jurul ei crește de la o zi la alta, semn că Misha Miller a pus, din nou, reflectorul pe un sound diferit și extrem de catchy.

Nu este însă pentru prima dată când Misha Miller cucerește TikTok-ul. În trecut, piesa „Bam Bam” a fost un alt moment viral major, cu sute de mii de utilizatori care au folosit-o în postările lor. Sound-ul piesei a devenit rapid soundtrack-ul preferat al internauților, iar succesul a fost vizibil și în topurile internaționale.

Ceea ce o face specială pe Misha Miller este echilibrul perfect între rafinament și autenticitate. Nu caută să șocheze, ci să impresioneze prin voce, emoție și vizualuri impecabile. Fiecare apariție, fie pe scenă, fie pe covorul roșu, devine un moment iconic, iar comunitatea ei online crește constant.

Cu o serie de colaborări internaționale în portofoliu, milioane de streamuri și prezență în topurile din Europa, Misha Miller se poziționează ca una dintre cele mai relevante artiste românce la momentul actual. Iar dacă TikTok-ul e barometrul succesului muzical de azi, atunci Misha Miller este clar pe val.

