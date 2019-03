Miss Universe și-a rupt coroana de 250.000 de dolari | VIDEO

Prin intermediul unei înregistrări video postate pe Twitter, Catriona Gray, Miss Universe 2018, a anunțat că și-a rupt o bucată din coroana pe care a primit-o ca deținătoare a titlului de regină a frumuseții.

Este vorba despre o bijuterie creată de firma japohneză Mikimoto. Coronița este încrustată cu diamante, briliante și perle de cultură, fiind evaluată la 250.000 de dolari.

„Mikimoto a cunoscut și zile mai bune. Acesta e rezultatul dansului meu. Îmi pare atât de rău”, spune Miss Universe 2018 în înregistrarea în care arată bucata ruptă din coroniță.

Catriona Gray nu a explicat unde a avut loc incidentul, însă în ultimele zile aceasta a participat la câteva evenimente care au avut loc la Manila și în Indonezia.

The moment you've all been waiting for: The Story Behind The Broken Crown. ? pic.twitter.com/DvBviRKyqf

— Miss Universe (@MissUniverse) March 19, 2019