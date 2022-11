După ce a slăbit colosal, Monica Anghel a adoptat o coafură care i-a scos trăsăturile în evidență și pe care nu multe femei au curajul să o poarte. Pe contul de Instagram, ea postat o imagine în care apare cu părul lung și o nuanță diferită de blond față de cea pe care o are în prezent.

„Dragii mei, această poză a fost realizată de draga mea prietenă Cera Mihăilescu. Ce părere aveți? Îmi las părul lung și schimb culoarea? Sau rămân pe blond nordic și tuns scurt? Aștept părerile voastre ?❤️???”, a scris Monica Anghel pe contul de Instagram.

Admiratoarele vedetei au reacționat imediat și au încurajat-o să facă această schimbare de look, pentru că îi stă foarte bine și o întinerește.

„Desigur că părul lung și o culoare mai caldă vă îndulcește trăsăturile”, „Lung! Vă stă foarte bine mi se pare că sunteți mai feminină!”, „Ești altă persoană, îți stă minunat! Dar indiferent de schimbările pe care le faci, rămâi același om frumos, artist talentat, apreciat și iubit!”, „Nu că nu ai fi frumoasă, ești superbă, dar eu cred că părul lung chiar te-a întinerit cu 20 ani”, „Mie îmi plac ambele variante, dar cred că scurt te avantajează sau cel puțin mai lasă-l așa o perioadă”, au fost comentariile lăsate de către fanii vedetei.

Monica Anghel are 65 de kilograme

Monica Anghel a trecut printr-o transformare radicală. Artista a slăbit 30 de kilograme, iar acum are doar 65. Multe speculații au apărut după ce a dat jos atâtea kilograme, unii au spus că și-a micșorat stomacul, alții – că a apelat la tratamente drastice.

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a explicat artista, conform protv.ro.

