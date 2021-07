Actrița în vârstă de 56 de ani și fiica ei în vârstă de 16 ani poartă aceleași ținute, rochii negre, drepte și foarte decoltate create de una dintre cele mai cunoscute case de modă. Au părul aranjat la fel, chiar și aceeași expresie a feței.

„Cele două ar putea avea aproape aceeași vârstă. (…) Monica și Deva. Deva și Monica. Mama şi fiica s-au reunit acum într-un studio fotografic din Paris, unde Monica a fost fotografiată de multe ori, în timp ce Deva nu a făcut-o niciodată. Compensația care vine acum este însă uriaşă: nimeni nu le imortalizase niciodată împreună”, se arată în articolul de pe vogue.it.

Paolo Roversi e fotograful care le-a surprins pe cele două împreună și el a făcut dezvăluiri. „Acum ceva timp Monica mi-a arătat o fotografie cu fiica ei pe telefonul mobil și a fost dragoste la prima vedere. Deva are un chip aparte. Pe Monica, pe de altă parte, am văzut-o și am fotografiat-o întotdeauna ca „Bellucci”, ca un copil care strălucește pe marele ecran.”, a mărturisit el.

În editorialul din revista Vogue, regizorul Emanuele Farneti a făcut mărturisiri despre gestul Monicăi Bellucci, acela de a trece în plan secund.

„Monica însăși a dorit să facă gestul de a se da deoparte și de a o lăsa pe Deva în lumina reflectoarelor. Să recunoaștem acest lucru: a face loc celor care vin după noi (o fiică, un succesor) nu este ceva cu care suntem obișnuiți să vedem des. Așa că Deva și cei 16 ani ai săi deschid un număr dedicat în totalitate vârstei sale”.

Dincolo de viața sa profesională, Monica Bellucci e mamă. Are două fete, pe Deva și pe Leonie, fiica mai mică în vârstă de 11 ani.

Citeşte şi:

Piedone din spatele Facebook: campania de PR a primarului și Sectorul 5 în viața reală

AUDIO. Răspunsul primit de la 112 de o femeie din Galați când a reclamat dispariția fiicei sale minore: „Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul!”

Tânăra spulberată de o mașină în stația de autobuz din Baia Mare a murit

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro A murit Denisa, tânăra spulberată de un BMW în stația de autobuz, la Baia Mare. Soțul ei, în continuare în spital

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2021. Taurii au la dispoziție o zi care le oferă ocazia de a opri unele temeri, îndoieli sau regrete

Știrileprotv.ro Elevă cu 10 la BAC: „În România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Știi care e cel mai eficient produs pentru igienizare, fără clor? (PUBLICITATE)