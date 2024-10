În vârstă de 51 de ani, Monica Iagăr e fosta campioană la săritura în înălțime, medaliată cu aur la Campionatele Europene din 1998. Dincolo de cariera ei sportivă, aceasta a fost căsătorită cu prezentatorul Cosmin Cernat, alături de care are două fete, pe Ayana și pe Maya.

Pe toți ea i-a luat prin surprindere când în 2019 l-a adus pe lume pe Efrem, care acum are cinci ani. E rodul iubirii vedetei din căsnicia cu Cristi Neacșu. În emisiunea „La feminin”, ea a surprins când a dezvăluit cum i-a ales numele băiețelului.

Monica Iagăr despre fiul ei: „Îl cheamă Vladimir după Vladimir Putin”

„Efremică fără frică. Vine de la Sfântul Efrem cel Nou, pentru că l-am vrut și pentru că în momentul când făceam FIV-uri (n.r. fertilizare in vitro) se prindeau sau nu se prindeau. M-am rugat la Sfântul Efrem și am zis că dacă îmi dă un băiat i-l și duc, ceea ce am și făcut imediat după botez, și îi și pun numele Efrem.

Și așa se numește. Îl cheamă Efrem după Sfântul Efrem. Îl cheamă Vladimir după Vladimir Putin. Și îl cheamă Daryus, pentru că îmi trebuia un nume cu Y, pentru că și fetele au Maya cu Y, Ayana cu Y și le-am spus fetelor „Găsiți-i un nume în care să-i puneți Y” și am spus Daryus cu Y”, a spus Monica Iagăr.

Totodată, ea și lăudat fiul pentru calitățile lui sportive. „Ăsta e dinamic. Bombă! Ar putea să facă orice sport. Să sperăm că o să facă un sport. Are abia 5 ani, îți dai seama, nu putem să-l aruncăm în mrejele sportului de la 5 ani. Cu motricitatea te naști.

El se dă peste cap singur. Are saltea în casă. A învățat primii pași în sală, pe tatami. Deci s-a născut într-o sală de sport. Și mai tot timpul a fost după noi. El nu a avut bonă. Pentru el orice înseamnă sport, să sară, să se dea peste cap, să se arunce…”.

Și a continuat: „Îmi arată și cum sare pe spate. Știe să sară și pe spate, că s-a uitat la niște filmulețe cu mine. Da, să facă orice, numai să facă ceva ce-i place, pentru că dacă nu îți place, indiferent ceea ce faci, nu duci la performanță. Cât timp îți place, fă orice lucru, dar fă-l cu plăcere! Nu neapărat din punct de vedere financiar și de a-ți face gânduri de dinainte. Și cu siguranță-ți iese”.

Monica Iagăr despre sportul în România

În același interviu de la Gazeta Sporturilor, Monica Iagăr a vorbit despre problemele cu care se confruntă cei care vor să facă sport pe terenurile unităților de învățământ din România.

Cu două participări la Jocurilor Olimpice (2000 și 2004), multiplă campioană națională și deținătoare de recorduri atât în sală, cât și în aer liber, Monica Iagăr spune că în România „avem condiții, avem baze, dar nu mai facem performanță”.

Și transmite că „la fiecare trei sute de mii de locuitori, ar fi trebuit să facem o bază sportivă”, în special pentru sportul de masă, pentru cei care în acest moment nu beneficiază de un teren de sport.

Monica Iagăr spune „La feminin”: „Nu își doresc o alternativă! E mai ușor să te îngropi într-o prostie, așa, în care să stai și să-ți treacă timpul în loc să găsești alternativă. Să le dai alternativă, pentru că sportul este alternativa la ceea ce se întâmplă acum pe stradă. Alternativa la a avea capul zombie, de a fi zombie, alternativa la droguri”.

„Că zic: «Bă, sunt în liceu droguri». Păi, le-ați dat, mă, alternativă? Au unde să bată mingea, au și ei două coșuri acolo? Chiar și liceele mari n-au o suprafață… Au cimentul ăla. Păi, bă, pe cimentul ăla chiar n-ați putut să turnați o suprafață în care să nu se mai împiedice? Una e să joci pe ciment și știi că o să cazi și poți să julești genunchiul și alta e să joci pe o suprafață roșie, albastră, cum o fi ea. În care nu te accidentezi așa repede și chiar dacă aluneci nu te zdrelești”, a mai completat Monica Iagăr.

