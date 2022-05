Adela Popescu a explicat astăzi, în direct la „Vorbește lumea”, că ziua de 1 Mai a petrecut-o singură. A avut puțin timp pentru ea, a mers la coafor, dar a și făcut ordine prin casă. „M-am făcut blondă, blondă, blondă. Patru ore am stat la salon. M-am dat cu autobronzant. Ce am făcut eu de 1 mai? Am stat singură acasă pentru că Radu a luat băieții și au plecat la mare. Și eu am plâns cu lacrimi de crocodil pentru că mi-a fost foarte dor de ei.

Iar la un moment dat am bănuit că s-ar putea să-mi facă o surpriză, să vină mai devreme și m-am super panicat. M-am uitat la două seriale. Și am făcut curățenie în dulap și în debara. În dulap nu prea mi-au ieșit combinațiile, m-am deprimat și le-am lăsat așa”, a povestit Adela Popescu, conform fanatik.ro.

Așadar, Adela Popescu a petrecut weekendul acasă, cu mezinul Adrian, iar Radu Vâlcan a fost la mare cu Alexandru și Andrei, băieții lor mai mari. „Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.

Am rămas acasă cu el, dar a mers Radu cu băieții. Au ajuns, s-au cazat, au fost să vadă apartamentul, mi-au trimis filmulețe, poze. Îmi pare rău că nu am ajuns, dar asta este”, a mai dezvăluit Adela Popescu.

Se știe că prezentatoarea de la Pro TV și Radu Vâlcan și-au cumpărat un apartament pe litoral, la Olimp. „Proiectul este în Olimp. – da, are plajă privată. – da, are piscină. – nu știu dacă mai sunt apartamente disponibile, când am semnat noi nu mai erau foarte multe. – da, are parcare subterană. – da, se vede marea.”, a explicat vedeta acum ceva vreme despre casa lor de la mare.

