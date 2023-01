Actrița mărturisește că din prima clipă în care l-a văzut pe criticul de teatru Victor Parhon a știut că el este bărbatul cu care avea să întemeieze o familie chiar dacă acesta era mai mare cu 17 ani decât ea.

„Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența.

Ca să scap de și de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la Starea Civilă o să zic NU”, a mărturisit actrița în cadrul unui podcast, potrivit Wowbiz.

Vedeta a dezvăluit că motivul ar fi fost neînțelegerile apărute între ei. „În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis «Gata, stop! Până aici. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui. Ne întâlnim, ne parfumăm, îmi aduci flori»”, a mai adăugat Carmen Tănase.

Cei doi nu au avut parte de o cununie religioasă, iar acest lucru avea să se întâmple la finalul vieții bărbatului, dar din păcate nu au mai apucat.

,,El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a declarat vedeta.

Cine i-a influențat cariera

Recent, actrița a dezvăluit care au fost cei mai importanți oameni din viața ei, care i-au influențat cariera.

„Cine m-a impulsionat să urmez cariera asta? Păi primul om care m-a impulsionat și care a venit cu ideea a fost tata. Apoi am nimerit la Olga Delia Mateescu, cu ea m-am pregătit, și atunci am înțeles, până să intru bineînțeles la Teatru, cam despre ce este vorba în meseria asta.

Că nu este așa cum vor fetițele: te urci pe scenă, faci frumos și ești actriță și dai autografe. Nu este vorba despre asta. Apoi a fost profesoara mea Olga Tudorache chiar m-a îndrumat așa, pas cu pas. M-a pus cu mâna cumva pe drumul ăsta și care a fost și mama mea într-un fel”, a povestit Carmen Tănase pentru EGO.ro.

