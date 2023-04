Elena Chiriac a dezvăluit recent, motivul pentru care a părăsit România, pentru a studia în străinătate.

„Sunt studentă la Londra, studiez Business și Management la Westminster. Am tot fentat universitatea, pot să spun cu toată rușinea, pentru că am avut ba filmări, ba câte un proiect, dar când sunt acolo sunt sută la sută dedicată, trăiesc pentru facultatea asta când sunt acolo, în schimb mai am câte o mică escapadă prin România pentru câteva proiecte”, a mărturisit Elena Chiriac Pentru Impact.

Elena Chiriac este în ultimul an la facultate și a intrat în sistemul de învățământ englez din adolescență.

„Sunt anul trei la facultate, am făcut și liceul la Londra, deci a fost o decizie acum mai mult timp. Am studiat Actoria, acum fac Business și pot să spun că am avut o problemă mai de mult cu sistemul de învățământ din România, a fost ceva mai personal, am vrut să plec.

Cu profesorii nu mă înțelegeam tocmai bine, ei nu se înțelegeau cu mine prea bine de fapt, că eu poate aș fi cooperat, dacă aveam mai multă susținere din partea lor și simțeam că pot mai mult. Nu eram deloc susținută, mi se spunea întotdeauna că nu pot, că nu sunt în stare de nimic, că nu o să reușesc și asta doar pentru că aveam o voce pe care alegeam să o folosesc.

De multe ori mă trezeam cu 1 în catalog pentru că mă apăram, atunci am ales să plec. Nu vreau să dau vina pe cineva sau pe ceva anume, pur și simplu eu nu m-am putut mula pe sistemul de învățământ. Am plecat la 16 ani, întotdeauna mi-am dorit să studiez în afară, deci visul meu a devenit realitate”, a declarat Elena Chiriac, pentru sursa citată

