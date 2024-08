Nicole Cherry, cunoscuta cântăreață în vârstă de doar 25 de ani, a decis să pună pe pauză activitatea brandului său de haine, lansat în anul 2020. Deși afacerea a fost bine primită inițial, Nicole a hotărât să își dedice în totalitate timpul și energia carierei sale muzicale.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Brandul, care a fost creat în perioada pandemiei, a încetat activitatea pe rețelele sociale în octombrie 2023, iar site-ul oficial nu mai este activ. Nicole Cherry a mărturisit că una dintre cele mai mari provocări ale antreprenoriatului a fost gestionarea presiunii venite din partea clienților nemulțumiți de produsele oferite. Deși activitatea firmei este oprită temporar, Nicole nu exclude posibilitatea de a reveni la antreprenoriat pe viitor.

Recomandări Ce teritorii a pierdut Rusia în regiunea Kursk, care a fost atacată în forță de armata ucraineană. Harta cuceririlor Kievului

„Să lucrezi cu oamenii e destul de greu. Cred că ăsta este cel mai greu lucru, mai ales pentru că oamenii știu că este brandul meu și clar pretențiile se ridică. Mi-am dat seama că oricât ai încerca să mulțumești (pe toată lumea – n.red.), tot există o persoană care va spune ceva. Și cred că asta este valabil în orice.

Chiar dacă am fost extrem de dedicată și lucrurile se făceau foarte bine, tot existau persoane care nu erau mulțumite. Nici prețurile nu erau atât de scumpe cât să stai să iei la puricat absolut tot. Și calitatea, dacă stăm să facem o comparație cu celelalte brand-uri, tot așa micuțe, era una foarte mare pentru preț, mă refer”, a explicat artista.

Dieta lui Nicole Cherry

Nicole Cherry, în vârstă de 25 de ani, a fost întotdeauna preocupată de felul în care arată, iar după ce a născut, artista a luat măsuri imediat, pentru a reveni la forma de dinainte de sarcină. Nicole Cherry are o înălțime ușor sub medie, de 1,55-1,56 m, drept urmare, trebuie să fie extrem de atentă la siluetă și la tinutele pe care le poartă. Invitată la Fresh by Unica, artista a spus ce face în prezent pentru a se menține în formă.

Pentru a-și alungi silueta, Nicole optează adesea pentru pantaloni și jeanși largi sau evazați, cu talie înaltă. După ce a născut, în noiembrie 2021, Nicole Cherry și-a reluat relativ repede activitatea, ritmul de viață alert ajutând-o să dea jos și ultimele kilograme de care își dorea să scape după sarcină.

Recomandări De ce „îngerii morţii” din spitale îşi ucid pacienţii

„În ultimul timp am apelat destul de mult la fasting, recunosc. Am descoperit recent că este și sănătos, culmea. Nu țin neapărat cont de ore, dar încerc să mănânc după ora 13-14 și de obicei nu mănânc foarte târziu, deci sunt destule ore încât să mă mențin în formă. În general, carbohidrații nu-mi fac bine, recunosc. Și îmi plac foarte mult.

Carbohidrații, brânzeturile, brânză cu pâine și pâine cu brânză. Delicios, absolut delicios. Dar ce să facem…”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Urmărește-ne pe Google News