„Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători; el era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal.

Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți.

Nu a vorbit cu mine 10 ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni.

Căsnicia a durat 4 ani, 10 ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme”, a declarat Patrizia Paglieri pentru VIVA.

