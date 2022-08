Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Lavinia și Ștefan Bănică au vorbit despre nunta pe care au făcut-o în mare secret, în Bulgaria. Cei doi sunt foarte discreți cu viața lor privată, motiv pentru care au ales să se căsătoreasă în afara României pentru a sta departe de ochii paparazzilor.

„Da, discreţia ne reprezintă pe amândoi, întâmplător sau nu. Iar ceremonia noastră a avut loc într-un loc de poveste, exact unde ne-am dorit. A fost un eveniment aşa cum ne place nouă, iar cel mai important e că am fost înconjuraţi de cei mai apropiaţi prieteni. Am reuşit să le aducem lacrimi de bucurie pe chip celor din familie, mai cu seamă că tatălui meu i s-a îndeplinit visul de a mă conduce la altar, într-un cadru de poveste”, a povestit Lavinia Pîrva.

„A fost exact ceea ce ne-am propus, un eveniment în adevăratul sens al cuvântului, pentru noi, pentru cei dragi, într-un loc superb. Ce ne puteam dori mai mult?!”, a completat Ștefan Bănică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, despre greutățile din carieră

Amândoi sunt artiști și de-a lungul timpului s-au confruntat cu mai multe situații grele în cariera lor. Nu au un program stabil în care lucrează și de multe ori întâmpină greutăți.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„Cu siguranţă am întâmpinat greutăţi în cariera mea, dar am învăţat că lucrurile bune şi valoroase nu se obţin uşor. Am mai învăţat că întotdeauna găseşti şi ceva bun într-o experienţă mai puţin plăcută. Şi, da, de multe ori simţim nevoia să vorbim cu cei apropiaţi când întâmpinăm o problemă. Şi e firesc să fie aşa. Însă eu am învăţat de-a lungul timpului – şi asta sfătuiesc pe toată lumea – că adevărata rezolvare a oricărei probleme o găseşti în interiorul tău. Şi mai bine decât tine nu o poate rezolva nimeni. Dar asta nu exclude un suport moral din partea partenerului tău de viaţă, care e binevenit oricând”, a spus Lavinia pentru sursa mai sus-menționată.

„Îţi dau un exemplu: de peste 15 ani, lunile de toamnă şi iarnă – poate în ultimii doi ani nu atât de intens – pentru mine, profesional, sunt identice: emisiuni TV – fie Dansez pentru tine, fie X Factor, Dancing on Ice – Vis în doi, spectacole la teatru, concerte şi, evident, luna decembrie, care e luna concertelor de Crăciun. Plus alte activităţi care pot apărea: înregistrări, filmări videoclipuri, repetiţii etc. Aşa că simt că există o presiune pe care o am de fiecare dată în această perioadă şi care mă obligă să am o disciplină riguroasă, ca să pot duce la bun sfârşit toate lucrurile astea. În toți anii ăştia am învăţat, zic eu, să las din ce în ce mai mult la uşă problemele profesionale în momentul în care intru în casă. Nu întotdeauna reuşesc, dar sunt recunoscător pentru faptul că soţia mea, copiii mei, mama mea mă înţeleg şi mă susţin”, a declarat Ștefan Bănică.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express